India vs England: VIDEO- हेलीकॉप्टर से धर्मशाला पहुंचे रोहित शर्मा, फैन्स का मचला दिल

धर्मशाला. भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) इंग्लैंड के खिलाफ खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की सीरीज के अंतिम मैच के लिए मंगलवार को धर्मशाला पहुंच गए. सीरीज का आखिरी टेस्ट धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन (HPCA) में ही खेला जाना है, जहां इंग्लैंड की टीम पहले ही चंडीगढ़ से चार्टर्ड फ्लाइट से पहुंच गई थी. भारतीय खिलाड़ी भी यहां पहुंच चुके हैं लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने यहां हीरो के अंदाज में एंट्री की.

रोहित टीम के साथी खिलाड़ियों से अलग एक हेलीकॉप्टर में अकेले सवार होकर यहां लैंड किए. इस दौरान रोहित शर्मा यहां बने एक हेलीपैड पर उतरे और फिर कुछ अधिकारियों के साथ कार में सवार होकर होटल रवाना हो गए. हेलीकॉप्टर से रोहित शर्मा को उतरते देख कुछ फैन्स यहां रोमांचित हो उठे और जैसे ही रोहित उनके करीब से निकलकर अपने लिए खड़ी इनोवा कार में सवार हुए तो फैन्स ने हाय हेलो रोहित बोलना शुरू कर दिया.

बता दें रोहित शर्मा यहां ब्लैक पैंट और ब्लैक स्वेटशर्ट पहने हुए थे और उन्होंने सिर पर ब्लैक और रेड कलर की स्टायलिश कैप पहनी हुई थी. वह ब्लैक चश्मा पहनकर अपना मोबाइल स्क्रीन देखते हुए चल रहे थे. इस बीच हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिशएन का एक अधिकारी उनसे बातचीत कर रहा था.

Captain Rohit Sharma, Coach Rahul Dravid & Sports Minister Anurag Thakur at an Event in Bilaspur.🇮🇳🎉#RohitSharma #INDvENG #INDvsENG #WTC25 pic.twitter.com/p7wiBGWIZe

— Rishabh Singh Parmar (@irishabhparmar) March 5, 2024