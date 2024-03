VIDEO: टेनिस बॉल से क्रिकेट खेलने उतरे Sachin Tendulkar, बिग बॉस चैम्पियन ने किया आउट

मुंबई. दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) बुधवार को एक अलग अंदाज क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दिए. हमेशा क्रिकेट की पूरी किट पहनकर खेलने वाले सचिन यहां सिर्फ बल्ला पकड़े ही बैटिंग करते दिखाई दिए. उन्होंने यहां कोई पैड, ग्लब्स, हेल्मेट और दूसरे गार्ड नहीं पहने हुए थे. इसकी वजह टेनिस बॉल थी क्योंकि इस बार मास्टर ब्लास्टर टेनिस बॉल से यह क्रिकेट खेल रहे थे.

बुधवार से इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग (ISPL) का आगाज हो गया. लीग का उद्घटान मैच क्रिकेटर्स की मास्टर XI और बॉलीवुड स्टार्स की खिलाड़ी XI के बीच मैच खेला गया. इस मैच में तेंदुलकर 16 बॉल पर 30 रन बनाकर आउट हो गए. उन्हें स्टैंडअप कॉमेडियन और बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूखी ने आउट किया.

टी10 क्रिकेट का यह 5वां ओवर था और इस मैच में मुनव्वर अपना पहला ही ओवर फेंकने आए थे. उनकी दूसरी ही गेंद पर तेंदुलकर फाइन लेग पर बड़ा हिट लगाने की कोशिश कर रहे थे. लेकिन वह मिसहिट होकर गेंद हवा में चली गई और यह गली के स्थान पर चली गई, जहां विकेटकीपर नमन ओझा ने बहुत ही आसान सा कैच लपक लिया.

Munawar took the wicket of Sachin #MunawarFaruqui pic.twitter.com/Wvjt350RDy

सचिन का विकेट लेकर मुनव्वर फूले नहीं समा रहे थे और खिलाड़ी XI की पूरी टीम यहां जश्न मनाती दिखी. अपने इस शॉट पर सचिन तेंदुलकर भी मुस्कुराते हुए पवेलियन जाते दिखे. सचिन को आउट करने का मुनव्वर का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. सचिन की टीम ने इस ओवर में 10 ओवर में 95 रनों का स्कोर खड़ा किया था. लेकिन खिलाड़ी XI की टीम यहां 5 रन से यह मैच हार गई.

Happiness is Watching Sachin Tendulkar. 😍

Tendulkar is wearing Aamir’s jersey and Aamir is wearing Tendulkar’s 10 jersey.

This is such a beautiful gesture by

God of Cricket. #SachinTendulkarpic.twitter.com/QGBICerE9Z

— CrickeTendulkar 🇮🇳 (@CrickeTendulkar) March 6, 2024