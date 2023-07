VIDEO: शाहीन शाह अफरीदी ने इंग्लैंड में बरपाया कहर, पहले ही ओवर में झटके 4 विकेट लेकिन फिर भी नहीं जीती टीम

पाकिस्तान के स्टार तेज गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी (Shaheen Shah Afridi) इन दिनों इंग्लैंड में अपनी तेज बॉलिंग का कहर बरपा रहे हैं. 23 वर्षीय यह युवा तेज गेंदबाज अब पूरी तरह अपनी फॉर्म में आ गया है और इसकी एक झलक उन्होंने इंग्लैंड में खेले जा रहे टी20 ब्लास्ट में पेश की, नॉटिंघमशर के लिए खेल रहे अफरीदी शुक्रवार को जब वार्विकशर के खिलाफ मैदान में उतरे तो उन्होंने पारी के पहले ही ओवर में 4 बल्लेबाजों को अपना शिकार बना दिया.

अफरीदी इस टूर्नामेंट में नॉटिंघमशर की ओर से खेल रहे हैं. टी20 क्रिकेट में यह नया रिकॉर्ड है इससे पहले किसी भी गेंदबाज ने पारी के पहले ही ओवर में 4 विकेट अपने नाम नहीं किए. हालांकि इन 4 विकेटों के दौरान अफरीदी के पास दो बार हैट्रिक बनाने का मौका आया था लेकिन वह हैट्रिक लेने में कामयाब नहीं हुए.