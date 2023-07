IND vs WI, देखें- VIDEO: ऑल आउट के करीब था वेस्टइंडीज तो डांस करने लगे शुभमन गिल

वेस्टइंडीज दौरे पर गई टीम इंडिया ने पहले टेस्ट में अपनी स्तिथि मजबूत कर ली है. मेजबान टीम को 150 रनों पर समेटने के बाद रोहित शर्मा और यशस्वी जायस्वाल की ओपनिंग जोड़ी ने दिन का खेल खत्म होने तक 80 रन जोड़ लिए हैं और अब वह पहली पारी के आधार पर मेजबान टीम से सिर्फ 70 रन पीछे है. इस बीच जब विंडीज की टीम ऑलआउट होने के करीब थी, तब टीम के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल (Shubman Gill) कूल मोड में नाचते हुए दिखाई दिए. उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

दरअसल 63 ओवर का खेल पूरा होने के बाद क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज रहकीन कोर्नवॉल (18*) और जोमेल वैरीकन (0*) नए ओवर पर स्ट्राइक लेने से पहले आपस में बात कर रहे थे. इस दौरान स्टेडियम में आए दर्शकों के लिए म्यूजिक बज रहा था, तो शुभमन गिल भी उस पर थिरक लिए. वह सिली प्वॉइंट पर हेल्मेट पहनकर फील्डिंग कर रहे थे.