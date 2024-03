VIDEO: आंखें नम ...चेहरे पर एक अलग तरह का जोश, MI को धूल चटाने के बाद RCB ने ऐसे मनाया जीत का जश्न

नई दिल्ली: जब महिला क्रिकेट की बात होती है, खासकर मौजूदा समय में तो एलिसा पैरी और स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana and Ellyse Perry) से अधिक शालीन कोई नहीं हो सकतीं. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) ने जब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए महिला प्रीमियर लीग (WPL 2024) के एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस (MI) को पांच रन हराकर यादगार जीत दर्ज की तो फिर ये लीजेंड बेहद खुश थे. 135 रन से नीचे के स्कोर को डिफेंड करने उतरी आरसीबी मैच में ज्यादातर समय बैकफुट पर थी. हालांकि, उन्होंने हार नहीं मानी, मंधाना की शानदार कप्तानी और पैरी के कभी न हार मानने वाली जीद ने बैंगलोर को फाइनल का टिकट दिला दिया.

मुंबई के खिलाफ रोमांचक जीत के बाद मंधाना और पैरी काफी भावुक हो गईं और वे अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं. मुंबई को मात देने के बाद मंधाना की आंखें नम हो गईं और उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगे. इसके बाद पैरी, जिन्होंने बल्ले और गेंद दोनों से मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

इस पल का जश्न मनाने के लिए उन्हें कसकर गले लगा लिया और दोनों ने बेहद शानदार तरीके से इस जीत का जश्न मनाया. पहली बार फाइनल में पहुंचने के बाद आरसीबी ने मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक इस जीत का जोरदार जश्न मनाया. सोशल मीडिया पर पैरी और मंधाना का जश्न काफी वायरल हो रहा है.

WPL 2024: MI को हराकर फाइनल में पहुंचीं RCB कप्तान स्मृती मंधाना ने इन्हें दिया ‘अविश्वसनीय’ जीत का श्रेय

मैच की बात करें तो स्टार ऑलराउंडर एलिसा पैरी की अर्धशतकीय पारी और श्रेयांका पाटिल के शानदार स्पैल की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने एलिमिनेटर मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस को पांच रन से हरा दिया और महिला प्रीमियर लीग 2024 फाइनल में जगह बना ली. दूसरे सीजन का फाइनल मैच 17 मार्च, रविवार को आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स के बीच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा.

# @RCBTweets secure a 5-run win over #MI in an edge of the seat thriller in Delhi

They will now play @DelhiCapitals on 17th March! ⌛️

Scorecard ▶️https://t.co/QzNEzVGRhA#MIvRCB | #Eliminator pic.twitter.com/0t2hZeGXNj

— Women’s Premier League (WPL) (@wplt20) March 15, 2024