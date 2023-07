VIDEO: MLC में ड्वेन ब्रावो का तूफान- 39 बॉल में ठोके 76 रन, टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का भी जड़ा

अमेरिका में शुरू हुई मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में दुनिया के कई स्टार खिलाड़ी अपनी चमक बिखेर रहे हैं. इस कड़ी में इंटरनेशनल क्रिकेट और आईपीएल से रिटायर हो चुके स्टार ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो (Dwayne Bravo) भी पीछे नहीं हैं. रविवार शाम को उन्होंने वॉशिंग्टन फ्रीडम के खिलाफ अपने हाथ खोले तो सिर्फ 39 बॉल पर ही नाबाद 79 रन ठोककर फैन्स का दिल जीत लिया. हालांकि उनकी बेजोड़ पारी भी अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाई. क्योंकि टीम का टॉप ऑर्डर यहां बुरी तरह फ्लॉप हुआ था.

ब्रावो ने पारी को बखूबी संभाला और टीम को जीत के करीब पहुंचा दिया. इस दौरान उन्होंने एनरिक नॉर्खिया की एक गेंद पर टूर्नामेंट का सबसे लंबा छक्का भी जड़ा. टैक्सास के डैलास में खेले जा रहे इस मैच में टैक्सास सुपर किंग्स और वॉशिंग्टन फ्रीडम की टीमें आमने-सामने थीं.

फ्रीडम की ओर से ओपनिंग बल्लेबाज मैथ्यू शॉर्ट (80) की बेहतरीन पारी की बदौलत टैक्सास सुपर किंग्स को 163 रनों की चुनौती मिली थी. स्लॉग ओवर स्पेशलिस्ट ब्रावो ने यहां अपने कोटे के 4 ओवर में सिर्फ 28 रन देकर 1 विकेट अपने नाम किया.