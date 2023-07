VIDEO: बाप रे...! MS धोनी का यह गैराज है या फिर बाइक और कारों का शोरूम, वेंकटेश प्रसाद ने दिखाई झलक

मोटर बाइक्स और कारों को लेकर एमएस धोनी (MS Dhoni) का क्या जुनून है यह किसी से छिपा नहीं है. धोनी के पास दर्जनों बाइक्स कलेक्शन की बात तो आपने कई बार सुनी होगी. लेकिन जनाब धोनी के गैराज की असली तस्वीर तो अब सामने आई है. धोनी का गैराज कोई छोटा मोटा कमरा नहीं बल्कि किसी शहर के बड़े शोरूम जैसा है. यहां दर्जनों नहीं करीब सैकड़ों बाइक्स दिख रही हैं. इसके अलावा कई आलीशान कारें भी यहां है. टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज वेंकटेश प्रसाद (Venkatesh Prasad) ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट टि्वटर पर शेयर किया है. यहां उनके साथ खुद धोनी और पूर्व सिलेक्टर सुनील जोशी भी दिखाई दे रहे हैं.

धोनी के पास अपनी संघर्ष के दिनों की यामाहा आरएक्स100 से लेकर राजूदत 350 और दुनिया भर की एक से एक शानदार रेसिंग बाइक्स तक हैं. प्रसाद ने धोनी की बाइक्स क्लेक्शन को देखकर उन्हें जुनून इनसान करार दिया. प्रसाद ने आज देर रात अपना वीडियो शेयर किया है और शेयर करने के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.