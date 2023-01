IND vs SL: मैच के बाद ईडन गार्डन्स में ईशान किशन संग डीजे पर खूब थिरके विराट कोहली, वीडियो वायरल

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली मैदान पर अकसर अपने खुशनुमा अंदाज के लिए चर्चित रहते हैं. खेल के दौरान पूरा फोकस बनाए रखने वाले कोहली खेल की बीच में साथी खिलाड़ियों संग खूब मस्ती करते भी दिखते हैं. वह मैदान पर अकसर डांस करते दिख जाते हैं. गुरुवार को उन्होंने दूसरा वनडे मैच खत्म होने के बाद युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन संग ठुमके लगाए तो उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा.

कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर लेजल लाइट और म्यूजिक का बेहतरीन इंतजाम था. इस बीच कोहली और ईशान यहां म्यूजिक की धुन पर थिरकते दिख रहे हैं. क्रिकेट मैदान पर यह कोई पहला मौका नहीं है, जब विराट कोहली नाचते हुए दिखे हों.