युजवेंद्र चहल ने शुरू की अगले सीजन की तैयारी, गली क्रिकेट में सीख रहे बैटिंग, RR को वीडियो पोस्ट कर लिखी यह बात

इंडियन प्रीमियर लीग के 16 वें सीजन का समापन हो गया और इस बार राजस्थान रॉयल्स (RR) की टीम ने अपना अभियान 5वें पायदान पर खत्म किया है. लेकिन यह टीम लगता है कि अभी से अगले सीजन की तैयारी के लिए गंभीर हो गई है. इस कड़ी में उसके लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) सबसे आगे दिख रहे हैं, जब अपनी अपनी फिरकी के साथ-साथ बैटिंग में भी हाथ आजमाने की कोशिश कर रहे हैं. चहल ने आईपीएल खत्म होने के बाद अपनी बैटिंग का एक वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है, जिसमें वह राजस्थान रॉयल्स की राय पूछ रहे हैं.

दरअसल चहल इस बार गली क्रिकेट में हिस्सा लेते दिख रहे हैं और यहां वह बॉलिंग के बजाए बैटिंग में हाथ आजमा रहे हैं. इस वीडियो में ब्ल्यू जींस और वाइट शर्ट पहने चहल ने कोई शॉट तो नहीं मारा लेकिन वह टिप-टॉप, टिप-टॉप खेलते हुए दिख रहे हैं. इस बीच उनके आसपास खड़े कुछ खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं, जबकि कुछ फैन्स उनका वीडियो शूट कर रहे हैं.

इस वीडियो को अपने टि्वटर पर पोस्ट करते हुए चहल ने आईपीएल की अपनी टीम राजस्थान से फिरकी ली है. उन्होंने अपनी बैटिंग को यहां गली इम्पैक्ट प्लेयर का नाम दिया और जोर से हंसने वाले इमोजी को इस्तेमाल करते हुए पूछा- क्या बोलती राजस्थान रॉयल्स. इसके बाद उन्होंने आंखों का भी एक इमोजी शेयर किया है.

चहल के इस वीडियो पर कुछ फैन्स ने भी मजे लिए हैं. एक ने लिखा, ‘इस वीडियो को देखकर अब जोस बटलर कांप रहे होंगे.’

एक अन्य ने लिखा, ‘जिस अंदाज में राजस्थान रॉयल्स ने अपने आखिरी 3 मैच खेले हैं उसके बाद युजवेंद्र चहल ही उनकी आखिरी उम्मीद है.’