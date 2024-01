VIDEO- टीम इंडिया की जर्सी में अयोध्या पहुंचा Virat Kohli का डुप्लीकेट, फैन्स ने दिखाया नजारा

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण मिला था. कार्यक्रम से एक दिन पहले ही कोहली के अयोध्या पहुंचने की खबरें भी मिली थीं. लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कोहली दिखाई नहीं दिए.

हालांकि शाम होते-होते अयोध्या की सड़कों पर टीम इंडिया की जर्सी पहने विराट कोहली जब दिखा तो फैन्स ने उसे घेर लिया. यह विराट कोहली तो नहीं लेकिन विराट कोहली का डुप्लीकेट था लेकिन फैन्स में कोहली जैसा दिखने वाले शख्स के साथ सेल्फी खिंचाने की होड़ मच गई.

विराट कोहली का डुप्लीकेट टीम इंडिया की नीली जर्सी में अयोध्या की सड़कों पर दिखा तो उसके हाव-भाव भी वैसे ही दिख रहे थे, जैसा विराट कोहली के मैदान पर दिखते हैं. यहां मौजूद लोगों में उसके साथ सेल्फी का ऐसा खुमार चढ़ा कि वह थोड़ी ही देर बाद परेशान दिखने लगा.

