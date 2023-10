WATCH: वर्ल्ड कप में पहली बार शून्य पर आउट होने के बाद विराट कोहली ने खोया आपा, ड्रेसिंग रूम में निकाला गुस्सा

रनों की पीछा करते हुए विश्व कप 2023 में लगातार पांच मैच जीतने वाले भारतीय टीम जब रविवार को इंग्लैंड के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करने उतरी तो बल्लेबाजी क्रम की कमियां नजर आने लगी. भारत को पहला झटका चौथे ओवर में लगा जब क्रिस वोक्स की गेंद शुभमन गिल (Shubman Gill) के बैट और पैड गैप को पारकर विकेटों पर जा लगी.

हालांकि पहला विकेट गिरने से फैंस का हौसला नहीं टूटा क्योंकि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे विराट कोहली (Virat Kohli) जो इस टूर्नामेंट में 118 की औसत से बल्लेबाजी कर रहे हैं.

वनडे करियर के रिकॉर्ड 49वें शतक की तलाश में जब कोहली लखनऊ के इकाना स्टेडियम में उतरे तो फैंस को अपने चहेते क्रिकेटर से एक और बड़ी पारी की उम्मीद थी लेकिन ऐसा हुआ नहीं.

भारतीय पारी के सातवें ओवर में कोहली ने डेविड विली (David Willey) की पांचवीं गेंद पर आगे बढ़कर मिड ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट खेलना चाहा लेकिन अतिरिक्त उछाल की वजह से गेंद बल्ले के ऊपर लगी और हवा में ज्यादा ऊंची चली गई और बेन स्टोक्स (Ben Stokes) ने एक आसान कैच पकड़ा.

स्टोक्स के कैच को कलेक्ट करते ही स्टेडियम में सन्नाटा छा गया क्योंकि यह विश्व कप इतिहास में, वनडे और टी20 दोनों विश्व कपों को मिलाकर, कोहली का पहला डक डिसमिसल साबित हुआ.

फैंस कोहली के आउट होने से निराश थे लेकिन विराट खुद भी अपने विकेट से काफी ज्यादा निराश दिखे. मैदान से पवेलियन जाने के पूरा रास्ते कोहली गुस्से में नजर आए और ड्रेसिंग रूम पहुंचने के बाद उन्होंने गुस्से में कुर्सी पर हाथ भी मारा. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Virat Kohli is furious with himself

After his dismissal pic.twitter.com/DXWzrXofOp

— cric_mawa (@cric_mawa_twts) October 29, 2023