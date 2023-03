VIDEO: RCB की पहली WPL जीत का राज; मैच से पहले खिलाड़ियों से बात करने पहुंचे थे विराट कोहली

स्मृति मंधाना (Smriti Mandhana) की कप्तानी में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) टीम ने बुधवार रात यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से हराकर महिला प्रीमियर लीग में अपनी पहली जीत दर्द की. टूर्नामेंट में लगातार पांच मैच हारने के बाद आखिरकार आरसीबी टीम अपना खाता खोलने में कामयाब रही. बैंगलोर की इस जीत के आरसीबी की पुरुष फ्रेंचाइजी के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का बड़ा हाथ रहा जो कि मैच से पहले खिलाड़ियों से बात करने पहुंचे थे.

पूर्व कप्तान कोहली ने आरसीबी की महिला टीम के लिए एक दिल पिघला देने वाला प्रेरक भाषण दिया. RCB के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किए गए आठ मिनट के वीडियो में, कोहली को इंडियन प्रीमियर लीग में RCB फ्रैंचाइजी के साथ अपने व्यक्तिगत अनुभव की कहानियां सुनाकर महिला टीम को प्रेरित करते हुए सुना जा सकता है. कप्तान मंधाना समेत आरसीबी की महिला टीम की खिलाड़ियों और सहयोगी स्टाफ ने कोहली के हर शब्द को बड़े ध्यान से सुना.