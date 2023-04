WATCH: कैच लेने के बाद विराट कोहली ने सौरव गांगुली को घूरा; मैच के बाद नहीं मिलाया हाथ

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच खेले गए इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2023) मैच के दौरान जब पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का सामना पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) से हुआ तो फैंस की सांसे थम गईं. पूर्व कप्तान गांगुली के बोर्ड अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान उनके और तत्कालीन कप्तान कोहली के बीच विवाद की कई खबरें आई थी.

मैच के दौरान विराट कोहली ने आईपीएल में अपना 99वां कैच लपका और डीसी डगआउट की तरफ जमकर घूरा, जहां गांगुली बैठे थे. ये घटना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनीं. हालांकि भारतीय दिग्गजों का ये विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ.

#RCBvsDC #RCBvDC Virat Kohli giving death stare to Ganguly King Kohli agression on another level fire just RCB pic.twitter.com/qVuKvCaM3M — (@superking1815) April 15, 2023

विराट कोहली के शानदार अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के प्रयास के दम पर आरसीबी ने दिल्ली को 23 रन से हराया. बैंगलोर की जीत के बाद जब सभी खिलाड़ी और स्टाफ सदस्य एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए मैदान पर आए तो कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के कोच रिकी पॉन्टिंग से हाथ मिलाकर बातचीत की लेकिन उनके ठीक पीछे खड़े गांगुली को पूरी तरह नजरअंदाज किया.