WATCH: फ्री हिट पर कोहली ने मचाया कोहराम, पहले मारा चौका, फिर जड़ा छक्का; एक ओवर में आए 23 रन

बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप मैच 2023 मैच में क्रीज पर उतरते ही विराट कोहली (Virat Kohli) ने एक चौका और एक छक्का लगाकर कोहराम मचा दिया. गुरुवार को पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए कोहली ने हसन महमूद (Hasan Mahmud) की दी फ्री हिट्स का पूरा फायदा. कोहली ने बिना समय गंवाए पहले दो रन के साथ खाता खोला और फिर फ्री हिट पर पहले चौका और फिर एक छक्का जड़ा.

287 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को रोहित शर्मा और शुभमन गिल (Shubman Gill) ने मजबूत शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों ने लगातार बाउंड्री लगाकर पहले विकेट केे लिए अर्धशतकीय साझेदारी बनाई.

पारी के 13वें ओवर में रोहित शर्मा ने हसन महमूद की तीसरी गेंद पर फाइन लेग की दिशा पर 80 मीटर लंबा छक्का लगाया. अगली गेंद पर फिर से शॉर्ट लेंथ गेंद पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में रोहित डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर कैच आउट हुए. हालांकि रोहित के आउट होकर जाने से बांग्लादेशी खेमे में खासी खुशी नहीं आई क्योंकि अगले बल्लेबाज विराट कोहली हैं.

पांचवीं गेंद पर कोहली के खिलाफ महमूद ने 141 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से लो फुलटॉस डाली. जिसे कोहली ने मिड विकेट पर फ्लिक कर दो रन लिए. हालांकि अंपायर ने इस गेंद को नो बॉल करार दिया क्योंकि गेंद डालने समय महमूद का पैर लाइन के आगे था. कोहली को फ्री हिट मिली जिसका उन्होंने पूरा फायदा उठाया और मिड ऑन की दिशा में रॉकेट जितना तेज चौका जड़ा.

बांग्लादेश और महमूद की खराब किस्मत का नतीजा ये रहा कि ये गेंद भी नो बॉल थी यानि कि भारत को एक और फ्री हिट मिली और इस बार कोहली ने सीधा छक्का जड़ किया. ओवर में रोहित के विकेट के साथ कुल 23 रन आए.

They trolled Virat Kohli for leaving a free hit against Bangladesh.

Meanwhile Kohli on free hit against Bangladesh in World Cup pic.twitter.com/fFVH56xZDx

— Pari (@BluntIndianGal) October 19, 2023