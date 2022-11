टी20 विश्व कप 2022 में भारतीय शीर्ष क्रम बल्लेबाज केएल राहुल (KL Rahul) का बल्ला अभी तक खामोश रहा है. राहुल ने सुपर 12 स्टेज में टीम इंडिया के पहले तीन मैचों में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं किया है. लेकिन उम्मीद है कि बांग्लादेश के खिलाफ होने वाले अगले मैच में राहुल बड़ा स्कोर बनाएंगे चूंकि मुकाबले से पहले अभ्यास सेशन के दौरान खुद विराट कोहली (Virat Kohli) राहुल की मदद कर रहे हैं.Also Read - केन विलियसमन : कीवी कप्‍तान से हुई चूक, बड़ा दिल दिखाते हुए तुरंत बटलर से मांगी माफी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे भारतीय क्रिकेट टीम के नेट सेशन के वीडियो में कोहली को राहुल की मदद करते देखा जा सकता है. एडिलेड में होने वाले मुकाबले से पहले राहुल नेट्स में कोच राहुल द्रविड़ और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौड़ कि निगरानी में अभ्यास कर रहे थे.

Brilliant from Virat Kohli, he is helping and having words with KL Rahul in the tough times. (Source – The Indian Express) pic.twitter.com/cyGAct7enX

— Johns. (@CricCrazyJohns) November 1, 2022