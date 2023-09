WATCH: श्रीलंका में लगी किंग कोहली के दीवानों की कतार, एक फैनगर्ल ने Virat Kohli को दिया ये खूबसूरत गिफ्ट

भारतीय क्रिकेट इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक विराट कोहली (Virat Kohli) के प्रशंसक दुनिया के हर कोने में हैं. चाहे इंग्लैंड हो या बांग्लादेश, हर देश में कोहली के चाहने वाले हैं….श्रीलंका में इससे अलग नहीं है. कोलंबो में एशिया कप 2023 खेल रहे विराट कोहली को एक श्रीलंकाई फैन ने बेहद खूबसूरत तोहफा दिया.

गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल होने रहे वीडियो में कोहली की एक फैन को आखिरकार अपने पसंदीदा भारतीय आइकन से मिलने का मौका मिला. इस लड़की ने कोहली को उनका पोट्रेट तोहफे में दिया. पूर्व भारतीय कप्तान कोहली ने इस तोहफे को स्वीकार किया और कहा, “इसके लिए धन्यवाद.”

विराट से मिलने के बाद ये फैन अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाई और बताया कि, ‘मैं 2009 से आपसे मिलने का इंतजार कर रही हूं.’

Virat Kohli Recieved A Hand Made Portrait Of Himself From A Fangirl At The Team Hotel in Colombo, Sri Lanka.#ViratKohli #AsiaCup2023 @imVkohli @TajSamudra pic.twitter.com/oAwJPoJ1oN

— virat_kohli_18_club (@KohliSensation) September 13, 2023