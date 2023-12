WATCH: विराट कोहली ने किया स्टुअर्ट ब्रॉड का टोटका, बुमराह को मिला विकेट; जानें क्या है कनेक्शन

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चल रही टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में कई रोमांचक पल देखने को मिल रहे हैं. चाहे बात जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) की शानदार गेंदबाजी की हो या फिर डीन एल्गर (Dean Elgar) की संघर्षपूर्ण बल्लेबाजी की..या फिर केएल राहुल (KL Rahul) और कगीसो रबाडा (Kagiso Rabada) के बीच का बेहतरीन मुकाबला हो, क्रिकेट फैंस के लिए सेंचुरियन टेस्ट यादगार मूमेंट्स से भरा रहा है.

इन रोमांचक पलों के अलावा मैच के दूसरे दिन एक मजाकिया क्षण भी देखने को मिला जब भारत के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली की “टोटके” की वजह से जसप्रीत बुमराह को विकेट मिला. क्रिकेट फैंस कोहली की इस तरकीब को इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) से जोड़कर देख रहे हैं.

Also read: IND Vs SA 1st Test Day 2 LIVE: दक्षिण अफ्रीका का पांचवां विकेट गिरा, प्रसिद्ध कृष्णा को मिला पहला विकेट

मामला सेंचुरियन टेस्ट के दूसरे दिन दक्षिण अफ्रीका की पारी का है जब शुरुआती विकेट खोने के बाद डीन एल्गर ने टोनी डी ज़ोरज़ी के साथ मिलकर पारी को संभाला हुआ था. दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी बना ली थी और भारतीय गेंदबाज मुश्किल में नजर आ रहे थे.

BIG WICKET!#JaspritBumrah breaks a stubborn 93-run stand to get the prized wicket of #TonyDeZorzi.

A much-needed wicket for #TeamIndia.

Tune in to #SAvIND 1st Test

LIVE NOW | Star Sports Network#Cricket pic.twitter.com/IY3LVS80Ov

— Star Sports (@StarSportsIndia) December 27, 2023