Watch: रवींद्र जड़ेजा ने स्टीव स्मिथ को चकमा दिया तो हैरान रह गए विराट कोहली, वायरल हुआ वीडियो

चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के टीम इंडिया ने अपने 2023 विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की. टॉस हारने के बाद भारतीय टीम को पहले गेंदबाजी करने का मौका मिला और टीम इंडिया के गेंदबाजों ने चेपॉक की स्पिन फेंड्रली पिचों का पूरा फायदा उठाया. पारी के तीसरे ही ओवर में मिशेल मार्श को शून्य पर आउट कर जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया को शुरुआती झटका दिया.

जिसके बाद डेविड वार्नर (David Warner) और स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने दूसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी नबाई लेकिन भारत के कुलदीप यादव ने 17वें ओवर में वार्नर सो कैच आउट कर भारत को दूसरी सफलता दिलाई.

हालांकि भारत का सबसे बड़ा विकेट 28वें ओवर में आया जब रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने स्मिथ को एक ऐसी गेंद पर आउट किया जिसका ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था.

27 ओवर के बाद लिए ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जडेजा अटैक में आए और पहली ही गेंद पर स्मिथ को बोल्ड किया. जडेजा की ये जादुई गेंद लेग स्टंप की दिशा में गई लेकिन पिच को होने के बाद तेजी से ऑफ स्टंप पर जा लगी.

जब तक स्मिथ कुछ समझ पाते तब तक अंपायर ने आउट का इशारा कर दिया. जडेजा की बेहतरीन गेंद को देखकर स्मिथ को हैरान थे ही वहीं स्लिप पर फील्डिंग कर रहे भारतीय दिग्गज विराट कोहली (Virat Kohli) भी इसकी सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाए. जडेजा की गेंद पर कोहली के रिएक्शन का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

The reaction of Virat Kohli after Sir Ravindra Jadeja bowled an unplayable delivery #INDvsAUS #WorldCup2023 pic.twitter.com/xZOBYfhJ2Z

— Utsav (@utsav__45) October 8, 2023