WATCH : छोले भटूरे को देख विराट कोहली ने दिया क्यूट रिएक्शन; ट्विटर पर वायरल हुआ वीडियो

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच खेलने के लिए अपने घर दिल्ली आए हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) मौजूदा समय के सबसे फिट एथलीट्स में से एक हैं लेकिन अपने मुश्किल रूटीन और जिम में घंटो पसीना बहाने के बीच दिल्ली का ये खिलाड़ी जब अपने घर पहुंचा तो अपने पसंदीदा छोले भटोरे खाए बिना नहीं रह पाया.

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का दूसरा टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. ऐसे में कोहली ने का खाने को लेकर प्यार एक बार फिर नजर आया

Virat Kohli’s reaction is so cute on seeing chole bhature pic.twitter.com/H4sl8ZCKnh — leishaa (@katyxkohli17) February 18, 2023

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में कोहली ग्राउंड स्टाफ द्वारा खाना तैयार होने की बात कहने पर बेहद क्यूट रिएक्शन देते हुए देखा जा सकता है.

भारतीय बल्लेबाज टीम के मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के साथ एक बातचीत में लगे हुए थे, लेकिन जब उन्हें बताया गया कि भोजन परोसे जाने के लिए तैयार है, तो कोहली का मूड बदल गया और उन्होंने बच्चों की तरह ताली बजाकर अपनी खुशी जाहिर की.

कोहली का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस इसे काफी पसंद कर रहे हैं और इस पर कुछ मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ फैंस ने कहा कि कोहली लंच के तैयार होने पर इसलिए खुश हो रहे हैं क्योंकि खाने में उनके पसंदीदा ‘छोले भटूरे’ बने हैं.

यहां तक कि फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो ने भी कोहली के इस वीडियो पर कमेंट किया ‘जब आपका रामा छोले भटूरे का ऑर्डर आएगा’.

when your order from rama chole bhature arrives https://t.co/BeLZwl2GJ8 — zomato (@zomato) February 18, 2023

Virat Kohli and his love for Delhi ke chole bhature pic.twitter.com/8CHMbo4Oml — Pratham. (@75thHundredWhen) February 18, 2023

