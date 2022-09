भारतीय बल्लेबाजों विराट कोहली (Virat Kohli) और सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के अर्धशतकों की मदद से भारत ने आखिरी ओवर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा और निर्णायक टी20 मैच जीता और रविवार को मेजबान टीम को फिनिश लाइन के पार पहुंचा दिया. ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने भी 25 रन की नाबाद पारी खेली और चौका लगाकर भारत को हैदराबाद में छह विकेट से जीत दिलाई.Also Read - विराट बने भारत के दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्‍लेबाज, ये दिग्‍गज छूटा पीछे

एशिया कप से मिली फॉर्म को जारी रखते हुए कोहली ने इस मैच में भी बल्ले से अच्छा प्रदर्शन किया. बल्लेबाजी के अलावा कोहली फील्डिंग के दौरान हमेशा की तरह ऊर्जावान थे. भारत के पूर्व कप्तान ने सूर्यकुमार यादव के साथ बल्लेबाजी के दौरान कुछ आकर्षक स्ट्रोक लगाए. कोहली 48 गेंदों में 63 रन बनाकर आखिरी ओवर में आउट हो गए. Also Read - कार्तिक-अक्षर ने खत्‍म किया रिषभ पंत का टी20 करियर! वर्ल्‍ड कप-11 से बाहर होना तय

भारत की जीत के बाद प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब सूर्यकुमार यादव को मिला जबकि कोहली को ‘एनर्जेटिक प्लेयर ऑफ द मैच’ का अवार्ड मिला. किया. कोहली ने अनोखे अंदाज में इस अवार्ड का सेलिब्रेशन मनाकर अपने साथी खिलाड़ियों के साथ साथ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) टीम में खेल चुके ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) को भी हंसने पर मजबूर कर दिया. Also Read - फाइनल से पहले बुखार से तप रहे थे सूर्या 'इंजेक्‍शन लगाओ या दवाई दो, मुझे ठीक करो...'

कोहली के इस सेलिब्रेशन का वीडियो सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रहा है. सबसे ऊर्जावान खिलाड़ी का अवार्ड मिलने के बाद कोहली भागकर अपने साथियों के पास वापस गए, ताकि साबित कर सकें कि वो कितने ऊर्जावान हैं.

कोहली की ये हरकत देककर साथी खिलाड़ी अपनी हंसी को रोक नहीं पाए. वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम के खेमे में खड़े मैक्सवेल भी हंस पड़े.

No wonder he is the ” energetic player of the series ” pic.twitter.com/Bi3SJkQk2b

— Yashvi (@BreatheKohli) September 26, 2022