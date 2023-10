World Cup 2023- PAK vs SA: पाकिस्तान की दिल तोड़ने वाली हार पर Shahid Afridi ने बढ़ाया हौसला, बोले...

नई दिल्ली. वर्ल्ड कप (ODI World Cup 2023) में पाकिस्तान की किस्मत चमकने का नाम ही नहीं ले रही है. इस वर्ल्ड कप में हार की हैट्रिक जमाने के बाद वह पहले ही बैकफुट पर थी कि शुक्रवार को वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीतते-जीतते हार गई. बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम ने साउथ अफ्रीका के सामने 271 रनों की चुनौती पेश की थी, जिसे उसने 1 विकेट से अपने नाम कर लिया. पाकिस्तान ने यहां दमदार खेल दिखाया और वह इस मैच को जीतने के करीब थी लेकिन अंतिम लम्हो में केशव महाराज ने अपनी टीम के लिए विजयी चौका जड़कर उसके मुंह से यह जीत छीन ली.

लेकिन इससे पहले अपने पूर्व खिलाड़ियों की आलोचनाओं का सामना कर रही पाकिस्तान को इस बार कई खिलाड़ियों का समर्थन भी मिला है. उसके पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) ने भी इस हार के बावजूद अपनी टीम का हौसला बढ़ाया है. यह इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की लगातार चौथी हार है. वह अब तक सिर्फ 2 जीत अपने नाम कर पाई है, जब उसने नीदरलैंड और श्रीलंका को हराया था.

The thriller #CWC23 was desperately waiting for! Hard luck boys, on any other day, things would have gone in your way. One-wicket losses are devastating, but you need to keep your chins up as you gave your best and fought gallantly till the end.

Congratulations to SA for pulling…

