भारत को गोल्ड मेडल जिताने के बाद भावुक हुए कप्तान कप्तान रुतुराज गायकवाड़, कहा- हमें मेडल जीतने की आदत नहीं है इसलिए....

शनिवार को हांग्जो में चल रहे एशियाई खेलों 2023 के दौरान भारत और अफगानिस्तान पुरुष क्रिकेट टीमों के बीच होने वाला फाइनल मुकाबला लगातार बारिश की वजह से रद्द कर दिया गया, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स में पहला गोल्ड मेडल जीता. पिंगफ़ेंग कैम्पस क्रिकेट मैदान पर, भारतीय टीम ने बारिश के बीच जश्न मनाया.

भले ही टीम इंडिया को फाइनल मैच में अपना जौहर दिखाने का मौका ना मिला हो लेकिन कप्तान रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) की टीम ने पूरे टूर्नामेंट के दौरान अच्छा प्रदर्शन किया और बेहतर टीम होने के लिए उन्हें स्वर्ण पदक से नवाजा गया.

Also read: Asian Games 2023 Medal Tally: सपना हुआ साकार, भारत के मेडल 100 पार

अवार्ड सेरेमनी के बाद कप्तान रुतुराज काफी भावुक हुए चूंकि एक पेशेवर क्रिकेटर के करियर में देश के लिए मेडल जीतने के मौके कम ही आते हैं, ऐसे में केवल 26 साल की उम्र में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतना उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है.

पदक समारोह के बाद भारत के कप्तान रुतुराज गायकवाड़ ने कहा, “हमें पदक जीतने की आदत नहीं है. हम सभी बहुत भावुक हैं. पूरा मैच ना खेल पाना निराशाजनक था लेकिन यह ऐसी चीज़ है जिसे हम नियंत्रित नहीं कर सकते.”

No words Man #RuturajGaikwad

Love You Forever & With you at Any cost #India #AsianGames2023 pic.twitter.com/HIwVjX41uk

— Rutu (@RuturajEra) October 7, 2023