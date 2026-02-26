  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • We Cant Do The Same Things Over And Over And Expect Different Results Says Kumar Sangakkara

T20 World Cup 2026 से श्रीलंका के बाहर होने से कुमार संगाकारा दुखी, बोले- रवैया नहीं बदला तो हो जाएंगे बेकार

श्रीलंका के पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा ने अपनी टीम के टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर निराशा जताते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है, जब हमें चीजें बदलने जरूरत है.

Published date india.com Published: February 26, 2026 5:31 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
Kumar Sangakkara
कुमार संगाकारा @ICC

T20 वर्ल्ड कप 2026 की सह-मेजबान श्रीलंका बुधवार को न्यूजीलैंड से पिटने के बाद टूर्नामेंट से बाहर हो गई. कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए सुपर-8 के अपने दूसरे मुकाबले में श्रीलंका को न्यूजीलैंड के खिलाफ 61 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ ही श्रीलंका वर्ल्ड कप से बाहर हो गई. सुपर-8 के पहले मैच में भी श्रीलंका को इंग्लैंड के हाथों 51 रन से हार का सामना करना पड़ा था.

श्रीलंका के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पूर्व कप्तान कुमार संगाकारा निराश नजर आए. उन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी निराशा व्यक्त की. संगकारा ने कहा कि 2014 में टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से श्रीलंका का लगातार पांचवीं बार सेमीफाइनल में न पहुंच पाना बेहद निराशाजनक है.

कुमार संगाकारा ने एक्स पर लिखा, ‘सभी ओर बहुत दुख है. फैंस दुखी, निराशा और गुस्से में हैं. खिलाड़ी भी बहुत दुखी हैं. मैं भी ऐसे ही ड्रेसिंग रूम में रहा हूं. यह आसान नहीं है, लेकिन यह जिम्मेदारी मैदान के साथ आती है. अपने देश और अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करना एक बोझ के साथ ही बहुत बड़ा सौभाग्य है.’

संगाकारा ने इस ट्वीट (X पोस्ट) में आगे लिखा, ‘सही रास्ते पर आने के लिए हर स्तर पर बहुत काम करना है. हम एक ही चीज बार-बार नहीं कर सकते और अलग नतीजों की उम्मीद नहीं कर सकते, जब हमारे आस-पास क्रिकेट की दुनिया इतनी तेजी से बदल गई है. हमने खुद को नहीं बदला है और खतरा यह है कि हम बेकार हो जाएंगे.’

श्रीलंका T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 स्टेज से बाहर होने वाली पहली टीम बनी है. 2014 में विजेता बनने के बाद यह लगातार 5वां मौका है, जब श्रीलंका सेमीफाइनल में नहीं पहुंची है. 2014 में भारत को हराकर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने वाली टीम का संगाकारा हिस्सा थे. वे 2009 से 2014 के बीच टीम के स्वर्णिम दौर का हिस्सा रहे, जब श्रीलंका चार लगातार संस्करणों में कम से कम सेमीफाइनल तक पहुंचा, 2009 और 2012 में फाइनल खेला, और 2014 में खिताब जीता.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

(एजेंसी: आईएएनएस)

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.