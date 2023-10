हम तो कभी गोल्ड नहीं जीत सके....: रोहित शर्मा ने Asian Games 2023 में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दी

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पुरुष क्रिकेट टीम को बधाई दी. शनिवार को भारत और अफगानिस्तान के बीच फाइनल मैच बारिश की वजह से रद्द होने के बाद युवा बल्लेबाज रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) की कप्तानी वाली टीम इंडिया ने हांग्जो में खेले जा रहे एशियाई खेलों 2023 में स्वर्ण पदक जीता. जिसके बाद रोहित शर्मा ने टीम को शुभकामनाएं भेंजी.

विश्व कप 2023 में टीम इंडिया अगुवाई कर रहे रोहित रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मैच से पहले मीडिया के सामने आए और इस दौरान उन्होंने रुतुराज गायकवाड़ की युवा टीम की सराहना की. इस दौरान रोहित ने ये भी माना कि वो कभी भी देश के लिए गोल्ड मेडल नहीं जीत सकते.

रोहित ने कहा, “हम भारत के लिए कभी गोल्ड नहीं जीत सके लेकिन हमारी (क्रिकेट) टीमों ने यह कर दिखाया. यह बहुत अच्छा अहसास है और उन्हें बधाई.”

फाइनल मैच में अफगानिस्तान टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.2 ओवर में 112/5 का स्कोर बनाया था. जिसके बाद बारिश की वजह से खेल दोबारा नहीं शुरू किया जा सका. हालांकि भारतीय टीम को बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला लेकिन टूर्नामेंट में उच्च वरीयता होने के कारण टीम को स्वर्ण पदक दिया गया और अफगानिस्तान को श्रीलंका के साथ सिल्वर साझा करना पड़ा.

