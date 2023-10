हम ग्लेन मैक्सवेल को नहीं रोक सके: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार पर बोले नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स

विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) और डेविड वार्नर (David Warner) की शानदार शतकीय पारियों के मदद से ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी विश्व कप 2023 मैच बुधवार को नीदरलैंड को 309 रन से हराया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जीत के बाद विश्व कप में अपनी छाप छोड़न वाली डच टीम इस हार के साथ प्वाइंट्स टेबल में दसवें नंबर पर गिर गई है.

मैच के बाद अपनी टीम की हार के बारे में बात करते हुए नीदरलैंड्स के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स (Scott Edwards) ने माना कि उनके गेंदबाज अपनी योजनाओं को मैदान पर ठीक से लागू नहीं कर पाए, खासकर कि मैक्सवेल के खिलाफ जिन्होंने मैच के दौरान विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक जड़ा.

Markram’s record SMASHED!

Maxwell clubs the fastest Aussie ODI ton in the process #CWC23 pic.twitter.com/wjkM3aJGMl

— cricket.com.au (@cricketcomau) October 25, 2023