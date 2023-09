Asia Cup में हमने वो सब कुछ हासिल कर जो हम चाहते थे, अब World Cup 2023 के लिए तैयार हैं: Rohit Sharma

श्रीलंका के खिलाफ एशिया कप 2023 फाइनल मैच में 10 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल करने के बा भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) अब विश्व कप की चुनौती के लिए तैयार हैं. कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के लिए आठवीं एशिया कप ट्रॉफी उठाने से पहले प्रेसेंटेशन के दौरान रोहित ने कहा, “हमने इस टूर्नामेंट में एक टीम के रूप में वह सब कुछ किया जो हम हासिल कर सकते थे. अब भारत में होने वाली सीरीज और फिर विश्व कप का इंतजार हैं.”

उन्होंने कहा, “हां बहुत बढ़िया प्रदर्शन था. फाइनल में पहुंचना और उस तरह खेलना मानसिक मजबूती को दिखाता है. गेंद से शानदार शुरुआत और बल्ले से शानदार अंत किया.”

Also read:श्रीलंका को 10 विकेट से हराकर भारत ने जीता आठवां एशिया कप खिताब

भारतीय कप्तान ने तेज गेंदबाजों, खासकर कि मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) को जीत का श्रेय दिया. सिराज ने फाइनल मुकाबले में शानदार छह विकेट हॉल दर्ज किया है. रोहित ने कहा, “मैं स्लिप में खड़ा था, और हमें इस पर गर्व है – हमारे सीमर वास्तव में कड़ी मेहनत कर रहे हैं. उनके दिमाग में बहुत स्पष्टता है. यह देखकर अच्छा लगा. ऐसा प्रदर्शन हम लंबे समय तक याद रखेंगे. मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह इतना कुछ करेगा. यह खिलाड़ियों के कौशल पर निर्भर करता है. सिराज को काफी श्रेय दिया जाना चाहिए. सीमर्स के लिए गेंद को हवा में और पिच से बाहर ले जाना दुर्लभ है. उसका अनुभव बढ़ रहा है.”

That moment when #TeamIndia captain Rohit Sharma received the #AsiaCup2023 Trophy from the hands of Mr. Jay Shah, President, Asian Cricket Council & Honorary Secretary, BCCI #INDvSL | @ImRo45 | @JayShah pic.twitter.com/mmw0kqj9vF

— BCCI (@BCCI) September 17, 2023