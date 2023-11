लगातार तीसरी हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान Tom Latham ने कहा; हम रातों-रात खराब टीम नहीं बन गए

बुधवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 190 रनों से मिली करारी हार के बाद न्यूजीलैंड ने विश्व कप 2023 में अपनी लगातार तीसरी हार दर्ज की है. इससे पहले कीवी टीम को मेजबान भारत और फिर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम (Tom Latham) का कहना है उनकी टीम रातों रात एक खराब टीम नहीं बन जाती है. उन्हें उम्मीद है कि न्यूजीलैंड पाकिस्तान के खिलाफ अपने अगले मैच में जीत हासिल करेगी.

पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में कीवी टीम के गेंदबाज दक्षिण अफ्रीका बल्लेबाजों के सामने बेबस नजर आए. क्विंटन डी कॉक (Quinton de Kock) और रासी वैन डेर डूसें (Rassie van der Dussen) की शतकीय पारियों की मदद से दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 357 रन का स्कोर किया. जवाब में कीवी टीम मात्र 167 रन पर ऑलआउट हो गई.

South Africa move to the top of the #CWC23 points table with a thumping win in Pune #NZvSA : https://t.co/MKlk1hNkJe pic.twitter.com/5w9RhDJ7Of

— ICC (@ICC) November 1, 2023