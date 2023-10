चार साल में होने वाले विश्व कप के लिए जीते हैं हम: डेविड वार्नर ने बताया World Cup में शानदार प्रदर्शन का राज

विश्व कप 2023 की शुरुआत में भारत और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगातार दो मैच हारने के बाद ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का कैपेन मुश्किल में दिख रहा था लेकिन पिछले तीन मैचों में लगातार जीत हासिल कर कंगारू टीम ने दिखा दिया कि क्यों इस टीम ने पांच विश्व कप खिताब जीते हैं. बुधवार को ऑस्ट्रेलियाई टीम ने नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में 309 रनों से शानदार जीत हासिल करने के बाद पैट कमिंस (Pat Cummins) की टीम ने ना केवल 6 अंक हासिल किए बल्कि अपना नेट रन रेट भी+1.142 तक पहुंचाया.

Also read: नीदरलैंड्स को 309 रन से हराकर ऑस्ट्रेलिया ने दर्ज की विश्व कप की सबसे बड़ी जीत

ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप इतिहास की सबसे बड़ी जीत दिलाने में अहम भूमिका अदा करने वाले ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज डेविड वार्नर (David Warner) ने बताया कि क्यों उनकी टीम आईसीसी टूर्नामेंट्स मे इतना अच्छा प्रदर्शन कैसे करती है. दिल्ली के अरूण जेटली स्टेडियम में हुए मैच में शतक लगाने वाले वार्नर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया टीम चार साल में एक बार होने वाले विश्व कप में खेलने के लिए ही जीती है.

मैच के बाद प्रेसेंटेशन के दौरान वार्नर ने कहा, “मेरे लिए बात मैदान पर जाने और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बारे में है. हम हर चार साल में होने वाले विश्व कप के लिए जीते हैं, हमें वास्तव में उनमें चमकना है. मैं बाईलैटरल सीरीज में जो करता हूं वही दोहराने का प्रयास करता हूं.”

Also read: ऑस्ट्रेलिया ने नीदरलैंड को हराकर रचा कीर्तिमान, World Cup में सबसे बड़ी जीत का बनाया रिकॉर्ड

नीदरलैंड्स के खिलाफ 104 रन की पारी खेलकर वार्नर ना केवल रिकी पॉन्टिंग (Ricky Ponting) को पछाड़ ऑस्ट्रेलिया के लिए विश्व कप में सर्वाधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने बल्कि उन्होंने विश्व कप इतिहास में छह शतक लगाने के भारतीय दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के रिकॉर्ड की बराबरी की.

इस बारे में उन्होंने कहा, “(सचिन और पॉन्टिंग पर) के समान कैटेगरी में रहना हमारे लिए खास है. हमने उन्हें बढ़ते हुए देखा है. 30 सालों के बाद इसे याद करते आनंद आएगा.”

The Netherlands back on earth after record defeat against Australia

The six-time world champion showed no compassion for captain Scott Edwards’ men, winning by a record margin of 309 runs (399-90).

Read the report: https://t.co/VBxe69dKSA #icc #kncbcricket #haveaniceday pic.twitter.com/NgdIEhM5qg

— CricketNetherlands (@KNCBcricket) October 25, 2023