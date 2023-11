लगातार दूसरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम पांचवें स्थान पर रही. लगातार दूसरी बार पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गया. पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए यह भले ही बहुत बड़ा दर्द हो लेकिन ऐसा लगता है कि टीम के कोच मिकी आर्थर को इस सच को स्वीकार कर चुके हैं.

शनिवार को पाकिस्तान को अपने आखिरी लीग मैच में इंग्लैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा. आर्थर ने कहा, ‘मुझे लगता है कि टूर्नमेंट की चार सर्वश्रेष्ठ टीमें अब सेमीफाइनल में खेल रही हैं. हम पांचवें स्थान पर रहने के ही हकदार थे. बीते छह हफ्तों से हमने इसी तरह का क्रिकेट खेला है.’

आर्थर ने माना कि टीम को तेज गेंदबाज नसीम शाह की कमी बहुत खली. टूर्नमेंट शुरू होने से पहले इस तेज गेंदबाज को चोट लग गई थी. उन्होंने कहा, ‘नसीम शाह के नहीं होने से हमारी गेंदबाजी का संतुलन बिगड़ गया क्योंकि वह निरंतरता प्रदान करते हैं. इससे शाहीन शाह अफरीदी को आक्रामक होने में मदद मिलती है. इसके बाद लेग स्पिनर और फिर हारिस राउफ को भी इससे सहायता मिलती है.’

आर्थर ने कहा, ‘राउफ आम तौर पर नई गेंद के साथ गेंदबाजी नहीं करते हैं. हम उनके साथ कड़ी मेहनत कर रहे हैं. लेकिन उन्होंने कुछ हिस्सों में ठीक-ठाक गेंदबाजी की.’

Mickey Arthur: “What we’ve seen is that we’re behind the 8-ball. Our game needs to go to another level. We missed Naseem Shah – if we get him back, our bowling attack is good. But batting-wise, we have to become a 330-350 team. The teams that do that consistently are the teams in… pic.twitter.com/zatP9hXhMF

— Grassroots Cricket (@grassrootscric) November 11, 2023