GameOver - हम रोहित शर्मा को समर्थन नहीं कर रहे थे हम बस विराट कोहली के खिलाफ थे: चेतन शर्मा

#GameOver : बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा (Chetan Sharma) ने एक स्टिंग ऑपरेशन में भारतीय क्रिकेट से जुड़े कई मामलों पर सनसनीखेज खुलासे किए हैं. उन्होंने खिलाड़ियों के फिटनेस बढ़ाने वाले इंजेक्शन का इस्तेमाल से लेकर सौरव गांगुली-विराट कोहली विवाद समेत कई हॉट मुद्दों को फिर से हवा दे दी है. ऐसा ही एक खुलासा उन्होंने विराट कोहली (Virat Kohli) की कप्तानी छीनने पर भी किया है. उन्होंने कहा कि विराट कोहली खुद को खेल से ऊपर समझते थे और वह टी20 फॉर्मेट की कमान छोड़ने के बाद वनडे टीम की कप्तानी करना चाहते थे लेकिन मैंने उनसे यह छीन ली.

चेतन शर्मा ने हमारे सहयोगी चैनल जी न्यूज के इस स्टिंग ऑपरेशन में भारतीय क्रिकेट से जुड़े कई अहम मुद्दों पर जवाब दिए हैं. उन्होंने कहा कि वह विराट कोहली के खिलाफ थे क्योंकि वह खुद को खेल से ऊपर समझते थे. लेकिन जब उनका खराब फॉर्म चल रहा था तब उन्होंने टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ने (2021 टी20 वर्ल्ड कप के बाद) का ऐलान किया था. इसके बाद हमने उन्हें वनडे फॉर्मेट की कप्तानी से भी हटा दिया.