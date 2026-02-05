Hindi Cricket Hindi

We Will Not Play The Match Against India Says Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif

T20 वर्ल्ड कप में हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे: प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलने की बात कहकर पाकिस्तान का रुख दोहराया है.

T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत से पहले पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है. वह इस टूर्नामेंट का शेड्यूल तय होने के बाद अब यह कह रहा है कि वह 15 फरवरी को कोलंबों में भारत के खिलाफ होने वाले मैच का बहिष्कार करेगा. इस बीच उम्मीद की जा रही थी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) इस मसले को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) से चर्चा कर सुलझा लेगी लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ (Shehbaz Sharif) ने एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार की बात कह दी है. शरीफ ने कहा कि 15 फरवरी को श्रीलंका में होने वाले मैच को लेकर देश ‘स्पष्ट फैसला’ले चुका है.

पाकिस्तान के न्यूज ग्रुप डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, शहबाज शरीफ संघीय केबीनेट को संबोधित कर रहे थे. इस मौके पर उन्होंने कहा, ‘हमने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर स्पष्ट रुख अपनाया है कि हम भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे.’ शरीफ ने कहा कि उन्होंने सावधानी से आकलन करने के बाद भारत मैच का बहिष्कार करने का फैसला किया है और एक उचित फैसले की मांग की है.

पाकिस्तान के प्रधानमंभी ने आगे कहा, ‘खेल में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए. लेकिन हमने इस पर सावधानी से विचार करने के बाद यह रुख अपनाया है.’ उन्होंने पाकिस्तान के इस रुख को ‘उचित फैसला’ करार दिया.

इससे पहले पाकिस्तान सरकार ने अपने अधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह पोस्ट कर बताया था कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को यह निर्देश दिया है कि पाकिस्तान की टीम टी20 वर्ल्ड कप में खेलने के लिए श्रीलंका जाएगी. लेकिन यहां वह 15 फरवरी 2026 को भारत के खिलाफ खेले जाने वाले मैच में मैदान पर नहीं उतरेगी.

पाकिस्तान सरकार के फैसले के बाद, ICC ने एक बयान जारी कर कहा कि ‘चुनिंदा भागीदारी’ ‘एक ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट के मूल सिद्धांत’ के लिए सही नहीं है और उसे उम्मीद है कि PCB एक ऐसा आपसी सहमति वाला समाधान ढूंढेगा जो सभी स्टेकहोल्डर्स के हितों की रक्षा करे.

पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ अपने मैच के बॉयकॉट का यह फैसला बांग्लादेस को समर्थन दिखाने के मकसद से लिया है. बांग्लादेश की टीम भी 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट का हिस्सा था. लेकिन उसने पिछले महीने आईसीसी से यह मांग की थी कि वह उसके सभी मैच भारत से हटाकर श्रीलंका में शिफ्ट कर दे क्योंकि यहां उसके खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरा है.

इसके बाद ICC ने इस मुद्दे पर उसे पूर्ण सदस्य देशों के साथ मीटिंग कर वोटिंग के आधार पर फैसला लिया, जहां बांग्लादेश 2-14 से यह हार गया. लेकिन इसके बाद भी उसने भारत में नहीं खेलने की अपनी जिद नहीं छोड़ी. इसके बाद उसने टी20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया.

