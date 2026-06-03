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सौरव गांगुली को बड़ा झटका! हटाई गई 'Z' सिक्योरिटी, जानें अब किस सुरक्षा घेरे में रहेंगे 'दादा'

बीजेपी के नेतृत्व में बनी पश्चिम बंगाल की नई सरकार ने भारत के पूर्व कप्तान और BCCI के पूर्व अध्यक्ष सौरव गांगुली की सुरक्षा श्रेणी को घटाने का फैसला किया है.

Written by: Arun Kumar
Published: June 3, 2026, 5:29 PM IST
Sourav Ganguly
सौरव गांगुली @Instagram

West Bengal Government Downgraded Sourav Ganguly Security Cover: भारतीय क्रिकेट को नई पहचान देने वाले पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, जो पूर्व भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष और क्रिकेट असोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के मौजूदा अध्यक्ष भी हैं. सरकार ने उनकी सुरक्षा श्रेणी में कटौती कर दी गई है. गांगुली को अब तक मिल रही ‘Z’ कैटेगरी की सुरक्षा को घटाकर इसे ‘Y’ कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया गया है. पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व में बनी सरकार ने यह फैसला लिया है.

Z  से घटाकर की गई Y कैटेगरी की सुरक्षा

शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने यह फैसला राज्य की सुरक्षा ईकाइयों द्वारा सौरव गांगुली की सुरक्षा का विश्लेषण करने के बाद लिया है. गांगुली की सुरक्षा कम करते हुए वाई श्रेणी की कर दी गई. राज्य के नए सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, गांगुली की मौजूदा सुरक्षा विश्लेषण के मुताबिक उन्हें ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है.

और पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के यूटर्न पर सौरव गांगुली का रिएक्शन, महामुकाबले पर कसा तंज

2023 में मिली थी Z कैटिगरी की सुरक्षा

इसी वजह से उनकी सुरक्षा को कम करते हुए वाई श्रेणी में तब्दील कर दी गई है. राज्य के अधिकारियों ने साफ किया कि पूर्व कप्तान की सुरक्षा में कमी राज्य भर में वीआईपी सुरक्षा के पुनरीक्षण के बाद लिया गया फैसला है. 2023 में उनकी सुरक्षा को वाई श्रेणी से जेड श्रेणी में बदला गया था. सौरव गांगुली का नाम उन क्रिकेटरों में शुमार है जो संन्यास के बाद भी पूरे देश में बेहद लोकप्रिय हैं.

भारतीय क्रिकेट में अब भी सक्रिय हैं सौरव गांगुली

दादा के नाम से मशहूर हुए गांगुली भारतीय क्रिकेट में अलग-अलग भूमिकाओं में अब भी सक्रिय हैं. विशेषकर पश्चिम बंगाल में सौरव गांगुली काफी लोकप्रिय और प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं. उन्हें ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने 2023 में जेड श्रेणी की सुरक्षा दी थी.

दूसरी बार CAB अध्यक्ष का पद संभाल रहे हैं दादा

सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है. उन्होंने बतौर कप्तान हरभजन सिंह, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, और एमएस धोनी जैसे क्रिकेटरों को मौका देते हुए भारतीय टीम को मजबूत बनाने और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम का दबदबा स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी. संन्यास के बाद गांगुली क्रिकेट प्रशासन में सक्रिय हैं. पहली बार कैब का अध्यक्ष रहने के बाद वह बीसीसीआई के अध्यक्ष थे. बीसीसीआई अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद फिर से कैब की कमान उनके हाथ में है.

(एजेंसी से)

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नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

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