T20 World Cup 2026: वेस्टइंडीज की टीम का ऐलान- शाई होप को कमान, इविन लुईस का कटा पत्ता

वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. शाई होप को टीम की कप्तानी दी गई है. चोटिल अल्जारी जोसेफ और इविन लुईस का यह वर्ल्ड कप खेलने का सपना टूट गया है.

वेस्टइंडीज ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम घोषित कर दी है. शाई होप (Shai Hope) को टीम की कमान सौंपी गई, लेकिन इविन लुईस को नजरअंदाज किया गया है. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाना है. बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज इविन लुईस को टीम से बाहर कर दिया गया है, जिनका अफगानिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन निराशाजनक रहा था. उनके साथ तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ भी चोट के कारण टी20 फॉर्मेट के महाकुंभ से बाहर हो गए हैं.

15 सदस्यीय खेमे में साल 2024 के घरेलू वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीम के 11 खिलाड़ी शामिल हैं. टी20 वर्ल्ड कप की यह टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ आगामी टी20 सीरीज में भी हिस्सा लेगी. तीन मुकाबलों की यह सीरीज 27-31 जनवरी के बीच खेली जाएगी.

दो बार की चैंपियन वेस्टइंडीज को ग्रुप C में स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, नेपाल और इटली के साथ रखा गया है. कैरेबियन टीम 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में स्कॉटलैंड के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी, जिसके बाद यह टीम 11 फरवरी को इंग्लैंड, 15 फरवरी को नेपाल और 19 फरवरी को इटली से भिड़ेगी.

बल्लेबाज जॉनसन चार्ल्स, शिमरोन हेटमायर (Shimron Hetmyer) और ब्रैंडन किंग ही यूएई सीरीज से टीम में शामिल किए गए टॉप-ऑर्डर के खिलाड़ी हैं. वेस्टइंडीज की तेज गेंदबाजी यूनिट में ज्यादा बदलाव नहीं किए गए हैं.

विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन सैम्पसन को वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली है. 25 वर्षीय सैम्पसन को उनके कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) 2025 के प्रदर्शन के आधार पर मौका दिया गया है, जहां उन्होंने गुयाना अमेजन वॉरियर्स के लिए 9 पारियों में 241 रन बनाए थे. हालांकि, सैम्पसन अफगानिस्तान के विरुद्ध टी20 सीरीज के तीन मुकाबलों में महज 35 रन ही बना सके थे.

ऑलराउंडर रोस्टन चेज, अकील हुसैन और शेरफेन रदरफोर्ड अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से बाहर रहने के बाद टीम में वापस लौटे हैं. पूर्व कप्तान जेसन होल्डर और रोवमैन पॉवेल को रोमारियो शेफर्ड के साथ टीम में वापस बुलाया गया है.

तेज गेंदबाज शमर जोसेफ ने चोटों के कारण भारत के टेस्ट दौरे और बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर रहने के बावजूद टीम में वापसी की है, जो होल्डर, मैथ्यू फोर्डे और जायडेन सील्स के साथ तेज गेंदबाजी आक्रमण संभालेंगे. दूसरी ओर, हुसैन, चेज और गुडाकेश मोती स्पिन की कमान संभालेंगे.

वेस्टइंडीज की टीम: शाई होप (C), शिमरोन हेटमायर, जॉनसन चार्ल्स, रोस्टन चेज, मैथ्यू फोर्ड, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, शमर जोसेफ, ब्रैंडन किंग, गुडाकेश मोती, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, क्विंटन सैम्पसन, जायडेन सील्स और रोमारियो शेफर्ड.

