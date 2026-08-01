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पाकिस्तान पर जीत के बाद गरजे वेस्टइंडीज के कप्तान, बोले- घरेलू मैदानों को बनाना है अभेद किला

वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज वेस्टइंडीज टीम को कम से कम घरेलू मैदान पर किसी टीम से हारना नहीं चाहते. वो इसे अभेद किले के रूप में देख रहे हैं और उनका प्लान भी तैयार है.

Written by: Nandan Singh
Published: August 1, 2026, 3:12 PM IST
West Indies Cricket
वेस्टइंडीज टेस्ट टीम. (Photo/windiescricket)
  • वेस्टइंडीज कर रही शानदार प्रदर्शन
  • पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट पर नजर
  • घरेलू मैदान पर सबको हराना चाहते हैं कप्तान
  • पहले मैच में 90 रन से हारी थी पाकिस्तीन की टीम

वेस्टइंडीज की टीम इन दिनों जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है. टीम का प्रदर्शन भी पहले के मुकाबले काफी बेहतर नजर आ रहा है. टीम के शानदार प्रदर्शन से वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज काफी गदगद हैं. उनका कहना है कि वह घरेलू मैदानों को एक ‘अभेद किले’ की तरह बनाना चाहता हूं, जहां कैरेबियाई टीम को हराना बेहद मुश्किल हो. रविवार से वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच खेला जाना है. श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद वेस्टइंडीज ने अपनी सरजमीं पर पहले टेस्ट में पाकिस्तान को 90 रनों से शिकस्त दी. टीम दो मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे चल रही है. चेज ने पत्रकारों से कहा, “हम अब तक घरेलू मैदान पर मिले नतीजों से बहुत खुश और भाग्यशाली महसूस कर रहे हैं, हालांकि मैं अपने घरेलू मैदानों को एक किले की तरह बनाना चाहता हूं, जहां आकर हमें हराना दूसरी टीमों के लिए बहुत मुश्किल हो.”

घरेलू परिस्थितियों का उठाना है फायदा

कैरेबियाई कप्तान ने कहा, “ये हमारे अपने हालात हैं, हम इन्हें अच्छी तरह जानते हैं और विपक्षी टीम से बेहतर जानते हैं. इसी वजह से मुझे लगता है कि हम घरेलू परिस्थितियों का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं और अब तक हम ऐसा अच्छे से कर रहे हैं. जैसा कि मैंने कहा, हम खुशकिस्मत हैं कि हम अपनी अच्छी फॉर्म को जारी रख पा रहे हैं और इस दूसरे मैच में भी जीत हासिल करना चाहते हैं.”

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प्लान पर चल रही टीम

चेज ने कहा, “पिछले साल के बाद हमने बैठकर एक प्लान बनाया और तय किया कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं. जैसा मैंने कहा कि हम ठीक वहीं हैं, जहां हम पहुंचना चाहते थे. हालांकि अभी हम और बेहतर करना चाहते हैं. हम दूसरे टेस्ट में किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहते, और बस उन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहते हैं जिन पर हमने बैठकर बात की है. हम अपनी पूरी क्षमता के साथ उन्हें लागू करना चाहते हैं और दूसरी जीत हासिल करना चाहते हैं.”

जल्द गेंदबाजी भी करेंगे

वेस्टइंडीज के स्पिन गेंदबाजी विभाग की कमान बाएं हाथ के स्पिनर जोमेल वारिकन के हाथों में होगी, जबकि चेज अपनी तर्जनी उंगली की चोट से उबर रहे हैं, जिसके कारण वह पहले टेस्ट में ऑफ स्पिन गेंदबाजी नहीं कर पाए थे. टीम में बाएं हाथ के स्पिनर जोशुआ बिशप भी शामिल हैं, लेकिन चेज को उम्मीद है कि वह आने वाले मैच में गेंदबाजी कर पाएंगे. उन्होंने कहा, “इसमें सुधार हो रहा है. उम्मीद है कि रविवार तक मैं गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो जाऊंगा. मैंने आज दो ओवर फेंके. अभी भी थोड़ा दर्द है, हालांकि मुझे लगता है कि रविवार तक मैं लगातार कम से कम चार से पांच ओवर फेंकने की स्थिति में हो जाऊंगा.”

डब्ल्यूटीसी में होगा फायदा

वेस्टइंडीज का आत्मविश्वास पाकिस्तान की विदेशी धरती पर लगातार संघर्ष से और बढ़ गया है. मेहमान टीम को ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और अब कैरिबियन में घर से बाहर लगातार आठ टेस्ट मैचों में हार का सामना करना पड़ा है. हालांकि पोर्ट ऑफ स्पेन की पिच से स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिलने की उम्मीद है. त्रिनिदाद के क्वींस पार्क ओवल में होने वाले अगले मुकाबले में जीत से वेस्टइंडीज को इंग्लैंड से आगे निकलने और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) प्वाइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर पहुंचने में मदद मिलेगी. (इनपुट: आईएएनएस)

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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