Hindi Cricket Hindi

West Indies Coach Daren Sammy Says Just Wanna Go Home As They Stuck In India Due To Israel Iran War

T20 वर्ल्ड कप में वेस्टइंडीज की हार के बाद कोच डैरेन सैमी का भारत में नहीं लग रहा मन, बोले- 'मैं घर लौटना चाहता हूं'

टी20 वर्ल्ड कप में अभियान पर निकली वेस्टइंडीज की टीम रविवार को भारत से हारकर सुपर 8 में ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई. लेकिन वह टूर्नामेंट में अपना अभियान खत्म होने के 4 दिन बाद भी स्वदेश नहीं लौट पाई है, जिससे उसके कोच चिंतित हैं.

डैरेन सैमी, वेस्टइंडीज के कोच सबसे बाईं ओर @Instagram

इन दिनों भारत में टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन हो रहा है और इस बीच इजराइज और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर सैन्य कार्रवाई शुरू करते हुए हमले शुरू कर दिए हैं, जिस पर ईरान भी बदले की कार्रवाई कर रहा है और खाड़ी देशों में माहौल युद्ध जैसे हैं. ऐसे में इंटरनेशनल एयरलाइन्स भी प्रभावित हो रही हैं और इसके चलते अलग-अलग देशों की टीमें भी यहां फंस गई हैं. इनमें वेस्टइंडीज की भी टीम शामिल है, जिसका इस टूर्नामेंट में अभियान रविवार (1 मार्च) को भारत से हार के साथ ही खत्म ह गया था.

भारत ने कोलकाता के ईडन गार्डेंस में खेले गए मैच में विंडीज की टीम को 5 विकेट से धो दिया. यह सुपर 8 में विंडीज की दूसरी हार थी और टूर्नामेंट में उसका सफर वहीं खत्म हो गया, जबकि भारतीय टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, जो गुरुवार को इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भिड़ने उतरेगी.

I just wanna go home — Daren Sammy (@darensammy88) March 5, 2026

लेकिन इस बीच टूर्नामेंट में अपना अभियान खत्म कर चुकी वेस्टइंडीज की टीम स्वदेश नहीं लौट पा रही है. वेस्टइंटीज के हेड कोच डैरेन सैमी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपनी निराशा जाहिर की. सैमी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, ‘मैं बस घर जाना चाहता हूं.’

At least an update, tell us something. Today tmw, next week. It’s been 5 days — Daren Sammy (@darensammy88) March 5, 2026

Got an update. that’s all wi wanted — Daren Sammy (@darensammy88) March 5, 2026

Add India.com as a Preferred Source

इस बीच वेस्टइंडीज टीम के स्वदेश लौटने की तैयारियों में जुटे अधिकारियों की ओर से डैरेन सैमी को तााज जानकारी दी गई है, जिसका उन्होंने सोशल मीडिया पर आभार जताया है. उन्होंने कहा कि ताजा जानकारी मिल गई है, यही बस वेस्टइंडीज चाहता था.

बता दें ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध की वजह से हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. इसी वजह से वेस्टइंडीज की टीम पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक स्वदेश नहीं लौट सकी है. उनके लौटने का इंतजार बढ़ता जा रहा है. क्रिकेट वेस्टइंडीज (CWI) ने एक आधिकारिक बयान में बताया कि T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद अंतरराष्ट्रीय एयरस्पेस पाबंदियों के कारण भारत से सीनियर पुरुष टीम के लौटने में देरी हुई है.

बोर्ड ने कहा कि खिलाड़ी, कोच और अधिकारी सभी भारत में हैं और सुरक्षित हैं. उनकी सकुशल वापसी का इंतजाम किया जा रहा है. यह रुकावट खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष की वजह से हुई है. क्षेत्र में ईरान और इजरायल की तरफ से हो रही सैन्य कार्रवाई की वजह से एयरस्पेस बंद हुआ है. एयरलाइंस को आमतौर पर इंटरनेशनल ट्रांजिट के लिए इस्तेमाल होने वाले रूट पर सर्विस रद्द करने, रूट बदलने या देरी करने पर मजबूर होना पड़ा है.

जिम्बाब्वे टीम की भी स्वदेश वापसी पर असर पड़ा था. जिम्बाब्वे को दुबई के जरिए हरारे जाना था. एयरस्पेस बंद होने की वजह से आईसीसी ने वैकल्पिक व्यवस्था की और इथियोपिया एयरलाइंस द्वारा अदिस अबाबा होते हुए टीम कई ग्रुप में हरारे के लिए पहुंची. ICC वेस्टइंडीज टीम की सुरक्षित वापसी की व्यवस्था कर रहा है.

क्रिकेट वेस्टइंडीज के मुताबिक, सुरक्षित यात्रा प्राथमिकता है. आईसीसी संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर नए शेड्यूल को तैयार कर रही है और विकल्पों पर काम कर रही है.

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.india.com/hindi-news/icc-mens-t20-world-cup-2026/