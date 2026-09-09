दो टेस्ट की सीरीज के लिए बांग्लादेश का दौरा करेगी वेस्टइंडीज, देखें- पूरा शेड्यूल

ऑस्ट्रेलिया को पहली बार उसके घर में कोई टेस्ट मैच हराकर आई बांग्लादेश की टीम अब अपने घर में वेस्टइंडीज से दो-दो हाथ करेगी. टीम अब वेस्टइंडीज पर अटैकिंग रवैया अपनाने की सोच रही है.

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बांग्लादेश क्रिकेट टीम @BCB/x

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया है. टीम मेहमान विंडीज की मेजबानी मीरपुर और सिलहट में करेगी. सीरीज की शुरुआत मीरपुर के ऐतिहासिक शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में 28 अक्टूबर से होगी, जबकि सीरीज का दूसरा और आखिरी टेस्ट सिलहट में 5-9 नवंबर तक खेला जाएगा. यह सीरीज मौजूदा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (ICC WTC 2025-27) साइकिल का हिस्सा है.

बांग्लादेश की टीम हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटी है, जहां उसने पहली बार ऑस्ट्रेलिया जैसी धांसू टीम को किसी टेस्ट में मात दी थी. उसने यह सीरीज 1-1 से ड्रॉ खेली और अब ऐसे में वेस्टइंडीज को खिलाफ वह अपनी लय बरकरार रखने की कोशिश करेगी. यह सीरीज दोनों टीमों के लिए अहम है, क्योंकि वे डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में अपनी स्थिति बेहतर करना चाहती हैं.

चैंपियनशिप साइकिल के आगे बढ़ने के साथ, दोनों टीमों के डब्ल्यूटीसी स्टैंडिंग में ऊपर चढ़ने के लक्ष्य को देखते हुए ये दो टेस्ट मैच काफी अहम होने की उम्मीद है. मौजूदा साइकिल में 6 मुकाबलों में 3 जीत, 2 हार और 1 ड्रॉ के साथ बांग्लादेश 9 टीमों की तालिका में चौथे स्थान पर है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके घर से बाहर 1-1 से सीरीज ड्रॉ करने के बाद बांग्लादेश के हालिया टेस्ट अभियान को बढ़ावा मिला है. इससे पहले, उन्हें श्रीलंका से 1-0 से सीरीज में हार का सामना करना पड़ा था और पाकिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज में 2-0 से जीत हासिल की थी.

वहीं, वेस्टइंडीज स्टैंडिंग में पाकिस्तान से ठीक ऊपर 8वें स्थान पर है. मौजूदा डब्ल्यूटीसी साइकिल में उन्होंने 12 टेस्ट मुकाबलों में 2 जीत, 8 हार और 2 ड्रॉ दर्ज किए हैं.

कैरेबियाई टीम के लिए चैंपियनशिप साइकिल की शुरुआत मुश्किल रही है, जिसे अपने शुरुआती 5 टेस्ट मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसे घरेलू सीरीज में 0-3 से हार और भारत के खिलाफ अवे सीरीज में 0-2 से हार शामिल थी. आखिरकार, वेस्टइंडीज ने श्रीलंका के खिलाफ इस साइकिल की अपनी पहली जीत दर्ज की और दो मुकाबलों की घरेलू सीरीज 1-0 से जीती. इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी हालिया डब्ल्यूटीसी सीरीज 1-1 से ड्रॉ कराई.

(एजेंसी: आईएएनएस)