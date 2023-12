WI vs ENG Live Streaming: कब, कहां और कैसे देखें वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे

WI vs ENG Live Streaming: वर्ल्ड कप 2023 में निराशानजक प्रदर्शन करने के बाद इंग्लैंड की टीम तीन मैचों की वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज से भिड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है. इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने पिछले 102 वनडे मैचों में से 52 जीते हैं, जबकि मेजबान टीम 44 मैचों में बाजी मारने में सफल रही है. छह मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल सका है. इस वनडे सीरीज के जरिए इंग्लैंड की टीम नया आगाज करना चाहेगी. वहीं, वेस्टइंडीज की टीम घर में कड़ी चुनौती पेश करने के इरादे से उतर रही है. आइए जानते हैं कब, कहां और कैसे देखें 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच..

West Indies vs England: Date & Time, WI vs ENG Live Streaming Details

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच कहां खेला जाएगा?

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में खेला जाएगा.

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे मैच कब शुरू होगा?

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे रविवार, 3 दिसंबर को शाम 7:00 बजे शुरू होगा.

