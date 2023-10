AUS-W vs WI-W, 2nd T20I: महिला क्रिकेट में नया इतिहास रचा गया है. ये इतिहास बनाने वाली टीम है वेस्टइंडीज जिसने T20I क्रिकेट 200 से ज्यादा रनों का लक्ष्य हासिल कर रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है. इस ऐतिहासिक जीत में वेस्टइंडीज की कप्तान हैली मैथ्यूज की तूफानी पारी का अहम योगदान रहा जिन्होंने महज 64 गेंदों में 132 रन ठोक डाले. इस दौरान मैथ्यूज के बल्ले से 20 चौके और पांच छक्के निकले. इस तरह वेस्टइंडीज की टीम ने महिला T20I क्रिकेट में सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

वेस्टइंडीज की ऐतिहासिक जीत

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने एलिस पैरी (70) और फीब लिचफील्ड (52) के अर्धशतक की मदद से 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 212 रनों का स्कोर खड़ा किया जिसे वेस्टइंडीज ने 1 गेंद शेष रहते 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

सिडनी में खेले गए दूसरे T20I मैच में में 3 बल्लेबाजों ने अर्धशतक और एक बल्लेबाज ने शतक ठोका. यही नहीं, इस मुकाबले में दोनों टीमों की ओर से कुल 14 छक्के और 53 चौके आए जिससे रिकॉर्ड्स की झड़ी लग गई.

How special is this century from the skipper. Her 3rd T20I

Livescore herehttps://t.co/1h7R1yTCOu pic.twitter.com/QxOYqyFqfu

— Windies Cricket (@windiescricket) October 2, 2023