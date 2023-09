IND vs PAK, Asia Cup 2023: विराट कोहली और केएल राहुल के शानदार शतक के दम पर भारत ने एशिया कप के सुपर-4 मुकाबले में 2 विकेट खोकर 356 रनों का स्कोर खड़ा किया. कोहली और केएल के बीच तीसरे विकेट के लिए 233 रनों की साझेदारी हुई जो पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में भारत की किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है.

भारत के 356 रनों के जवाब में पाकिस्तान की पारी का आगाज बेहद खराब रहा. सलामी बल्लेबाज इमाम उल हक को 5वें ही ओवर में जसप्रीत बुमराह ने स्लिप में शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करवाया. इसके बाद क्रीज पर आए वर्ल्ड नंबर-1 बल्लेबाज बाबर आजम जिन्होंने फखर जमां के साथ मिलकर मोर्चा संभाला और टीम का स्कोर 10 ओवर में 43 रन तक ले गए.

हार्दिक के जाल में फंसे बाबर आजम

11वें ओवर में हार्दिक पांड्या अपना पहला ओवर लेकर आए और बाबर आजम को बड़े ही चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया. हार्दिक ने ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप पर लेंथ फेंकी जो डॉट रही. अगली 2 गेंदें भी हार्दिक की चौथे स्टंप पर लेंथ रही जो टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकली. हालांकि इन गेंदों पर बाबर डिफेंस करने में कामयाब रहे.

बार-बार बाहर वाली गेंद के बाद हार्दिक की चौथी गेंद अंदर आई जिस पर बाबर बिना किसी फुटवर्क के गेंद को ऑफ साइड में खेलने गए. इस बार गेंद बल्ले और पैड के बीच बने बड़े गैप से निकली और सीधा स्टंप से जा टकराई. इस कमाल की इनस्विंग गेंद को बाबर पढ़ने में नाकाम रहे और इस तरह हार्दिक ने बड़ी ही चतुराई से पाकिस्तान के कप्तान और वनडे रैंकिंग में नंबर-1 बल्लेबाद बाबर को क्लीन बोल्ड कर दिया. बाबर के विकेट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.