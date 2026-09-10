Duleep Trophy Final: 'मुझमें अब अधिक भूख है...' ईस्ट जोन को चैंपियन बनाने के बाद बोले कप्तान ईशान किशन

Duleep Trophy Final: ईशान किशन की कप्तानी में ईस्ट जोन ने 13 साल का सूखा खत्म किया और खिताब अपने नाम किया.

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ईस्ट जोन ने जीता खिताब. (Photo/IANS)

ईस्ट जोन को चैंपियन बनाकर काफी खुश हैं ईशान

बोले- एक ग्रुप के तौर पर हमने यह खिताब जीता

मैच में की शानदार बल्लेबाजी

Duleep Trophy Final: ईस्ट जोन ने शानदार खेल का प्रदर्शन करते हुए दलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया. एमए चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में ईशान किशन की अगुवाई वाली टीम ने साउथ जोन को मात देकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया. इस जीत के साथ ईस्ट जोन ने 13 साल से चले आ रहे खिताबी सूखे को भी खत्म कर दिया. चैंपियन बनने के बाद कप्तान ईशान किशन ने जीत का पूरा श्रेय टीम के सामूहिक प्रयास को दिया. उन्होंने कहा कि यह सफलता किसी एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि पूरी टीम की मेहनत और शानदार प्रदर्शन का नतीजा है. ईस्ट जोन के खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया और फाइनल में भी अपनी लय बरकरार रखते हुए खिताब अपने नाम किया

जीत के बाद क्या-क्या बोले ईशान

मैच के बाद कप्तान ईशान ने कहा: “एक ग्रुप के तौर पर, हमने यह खिताब जीता. मुझे लगता है कि हर कोई एक-दूसरे का ख्याल रख रहा था, जो मेरे लिए सबसे जरूरी बात थी. मुझे लगता है कि मैं एक अच्छा कप्तान रहा हूं मुस्कान के साथ, लेकिन मुझे लगता है कि सफर यहीं खत्म नहीं होता. आपको हर विभाग में बेहतर होते रहना होगा. हमेशा कुछ न कुछ गलतियां होती रहती हैं. इसी वजह से हमें बस उन्हें सुधारना है और दिन-प्रतिदिन बेहतर होना है.”

ईशान ने आगे कहा: “मुझे लगता है कि यह सब ब्रेक के बाद ज्यादा शांत रहने, गेम में अधिक शामिल रहने, यह समझने कि क्या जरूरी है, आप गेम के प्रति कितने जागरूक हैं और आप स्थिति को कैसे समझते हैं, इस बारे में था. आपको एक-दूसरे का ख्याल रखना होता है, हर गेंद पर मदद करने की कोशिश करनी होती है, ताकि वे उस जोन में न जाएं जहां मैं था. इसी कारण मैं बस सभी की मदद करने की कोशिश कर रहा था और, यह मेरे लिए भी एक अच्छा बदलाव रहा है. मैं अधिक शांत रहा हूं, स्थितियों के प्रति ज्यादा जागरूक रहा हूं और, मुझमें अधिक भूख है. आप अपनी टीम के लिए अच्छा खेलना चाहते हैं. आपको अपनी टीम को जिताना है, और यही बात मुझमें बदली है.”

कैसे विजेता बनी ईस्ट जोन की टीम

ईस्ट जोन को पहली पारी के आधार पर ली गई 372 रनों के विशाल बढ़त के बूते विजेता घोषित किया गया. पहली पारी में ईस्ट जोन के बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 708 रन बनाए. टीम की तरफ से ईशान किशन ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 270 रनों की यादगार पारी खेली. वहीं, दूसरी इनिंग में भी उन्होंने 80 रन बनाए. पहली पारी में साउथ जोन की पूरी टीम 336 रन बनाकर ऑलआउट हुई. टीम की ओर से कप्तान तिलक वर्मा ने 99 रनों की दमदार पारी खेली, लेकिन उन्हें बाकी बल्लेबाजों का साथ नहीं मिल सका. दूसरी पारी में ईस्ट जोन ने 7 विकेट गंवाकर 388 रन बनाए. (इनपुट: आईएएनएस)