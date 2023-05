हमने WTC का पहला Final हारने के बाद ही अगले सीजन की तैयारियां शुरू कर दी थीं: रोहित शर्मा

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) का मानना है कि लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC Final) के फाइनल में पहुंचकर उनकी टीम के खिलाड़ियों ने अपने जज्बे का शानदार नमूना पेश किया विशेषकर तब जबकि टीम 2021 में खिताबी मुकाबले में हार गई थी. भारत सात जून से शुरू होने वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा.

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) की वेबसाइट पर जारी वीडियो में रोहित ने कहा, ‘साउथम्पटन में पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के बाद हमने तुरंत ही एकजुट होकर अगले चक्र के लिए तैयारियां शुरू कर दी थीं.’

उन्होंने कहा, ‘मेरा मानना है कि हमने इस चक्र में वास्तव में बहुत अच्छी क्रिकेट खेली. हमारे सामने कई बार चुनौती पेश की गई और उससे पार पाने के लिए केवल कुछ खिलाड़ियों ने ही नहीं बल्कि सभी खिलाड़ियों ने शानदार जज्बा दिखाया.’