  • Hindi
  • Cricket Hindi
  • What Indian Government Stand On Bangladesh Not Coming To India For T20 World Cup

T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के भारत नहीं आने पर क्या है सरकार का रुख! रिपोर्ट में हो गया खुलासा

बांग्लादेश ने आगामी टी20 वर्ल्ड कप में अपने मैच भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने की गुहार लगाई है. उसने इस कड़ी में ICC को दूसरा पत्र लिख दिया है. भारत सरकार की इन सब पर नजर है और उसने साफ कर दिया है- कि गेंद बांग्लादेश के पाले में है...

Published date india.com Published: January 9, 2026 1:11 PM IST
email india.com By Arun Kumar email india.com twitter india.com
IND vs BAN
भारत बनाम बांग्लादेश @PTI & ICC

T20 वर्ल्ड कप 2026 की तारीख नजदीक आ रही है. 7 फरवरी से शुरू होने वाले इस टूर्नामेंट में अब एक महीने से भी कम का समय बचा है. इस बीच बांग्लादेश BCCI के एक फैसले से ऐसा बिफर गया है कि उसने इस टी20 वर्ल्ड कप के अपने मैच ही भारत से बाहर श्रीलंका में शिफ्ट करने की गुहार लगाई है. बता दें टी20 वर्ल्ड कप के 10वें संस्करण की मेजबानी भारत और श्रीलंका मिलकर कर रहे हैं. इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपने सभी मैच भारत से बाहर श्रीलंका में ही खेलेगा, जबकि बांग्लादेश के मैच भारत में खेलना तय हुए हैं और अब वह इससे अपने हाथ खींच रहा है.

दरअसल पिछले कुछ समय से बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने देश में बांग्लादेश के बढ़ते विरोध के बीच KKR को निर्देश दिया कि वह बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दे. इसके बाद बांग्लादेश इतना भड़क गया कि उसने बांग्लादेश में IPL के प्रचार-प्रसारण पर बैन लगाने के साथ-साथ यह धमकी भी दे दी कि वह अब भारत में अपने मैच नहीं खेलना चाहता.

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने मुस्तफिजुर रहमान को IPL से बाहर करने के फैसले को आधार बनाते हुए T20 वर्ल्ड कप में अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा पर चिंता जताई है. उसने ICC से यह मांग कि वह उसके मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट कर दे. हालांकि ICC ने बांग्लादेश की इस मांग को ठुकरा दिया है. इसके बाद BCB ने उसे एक और पत्र लिखकर अपनी मांग फिर से दोहराई है. इस बार ICC के फैसले का इंतजार है.इस बीच अंग्रेजी दैनिक ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ में छपी एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार की इन सभी गतिविधियों पर नजर है और वह समय आने पर ही इस मामले पर अपना पक्ष रखेगी.

इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार खेल नीति और ओलंपिक चार्टर के तहत इस टी20 वर्ल्ड कप में भाग लेने वाले सभी देशों का स्वागत करेगी. बांग्लादेश भारत में अपने मैच खेलना नहीं चाहता इस पर रिपोर्ट में एक सूत्र के हवाले से कहा गया है कि भारत में नहीं खेलने के बारे फैसला ढाका को ही करना होगा. गेंद उसके पाले में है. जब एक बार बांग्लादेश की सरकार इस पर कोई फैसला ले लेगी और अपना रुख साफ कर देगी. तब ही भारतीय अथोरिटीज इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगी.

इस सूत्र ने इस मामले पर स्पष्ट करते हुए कहा, ‘पाकिस्तान के साथ स्थिति अलग है. उनके लिए एक खास खेल नीति है. भारत पाकिस्तान के साथ दुनिया में कहीं भी किसी भी द्विपक्षीय खेल सीरीज में नहीं खेलता है और न ही एक-दूसरे की टीमें किसी भी खेल के लिए एक-दूसरे देश दौरा करती हैं. BCCI और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की अपनी समझदारी है कि वह बहुदेशीय प्रतियोगिताओं में किसी तटस्थ देश में जाकर खेलते हैं.’

सूत्र ने कहा, ‘बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम रहेंगे. सरकार का हमेशा से यही रुख रहा है कि वह भाग लेने वाले सभी राष्ट्रों का स्वागत करेगा. बॉल उनके ही पाले में है कि वे यहां आना चाहते हैं या नहीं. यह फैसला पूरी तरह से उनका ही है.’

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

About the Author

Arun Kumar

Arun Kumar

नमस्कार! मैं अरुण कुमार, फिलहाल India.com (Zee Media) में सीनियर सब एडिटर के रूप में स्पोर्ट्स डेस्क पर कार्यरत हूं. मैं पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हूं और ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Cricket Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.