मैथ्स के प्रोफेसर ने हल किया क्रिकेट का मुश्किल सवाल, जानिए DLS का पूरा इतिहास

किसी क्रिकेट मैच में अगर बारिश बाधा डाल दे तो मैच का मजा किरकिरा हो जाता है. फैन्स मैच का परिणाम देखने को बेताब रहते हैं. ऐसे में DLS नियम इस खेल को बारिश से प्रभावित होने के बावजूद परिणाम पर लेकर आता है.

अगर आप क्रिकेट के जबरा फैन हैं तो 2003 वर्ल्ड कप में आपको साउथ अफ्रीका बनाम श्रीलंका मैच भी खूब याद होगा, जहां साउथ अफ्रीका एक छोटी सी गफलत में आकर जीती बाजी हार गया और वह उस वर्ल्ड कप से बाहर हो गया. साउथ अफ्रीका उस टूर्नामेंट की मेजबान टीम भी थी अपने ही घर में मैच में बारिश के चलते आंकड़ों को समझने में एक छोटी सी गलती उस पर भारी पड़ गई. इस गलती का फायदा सीधे न्यूजीलैंड को मिला. उसे सुपर सिक्स में जाने की लाइफ लाइन मिल गई और फिर उसने सेमीफाइनल तक का सफर तय किया.

डरबन में DL नियम से लुटा था साउथ अफ्रीका

साउथ अफ्रीका की टीम डरबन में खेले जा रहे इस मैच में 269 रनों का पीछा कर रही थी. उसने 44 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 216 बना लिए थे. इस दौरान मैदान पर बारिश ने दस्तक दे दी और किसी तरह मैच का 45 वां ओवर जो कि श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन फेंक रहे थे. उन्होंने पूरा किया. इस ओवर में मुरली ने कुल 13 रन लुटाए, जिसमें एक वाइड का चौका और मार्क बाउचर का छक्का शामिल था.

ड्रेसिंग रूम ने केल्कुलेशन में कर दी गलती

दरअसल साउथ अफ्रीका यहां यह भांप गई थी अब इस मैच का फैसला डकवर्थ लुईस नियम (D/L method) से होगा. साउथ अफ्रीका के दोनों बल्लेबाजों को यह जानकारी मिली की उन्हें ओवर में 13 रन बनाने है. ऐसे में बाउचर ने ओवर की 5वीं बॉल पर छक्का जड़ा और अंतिम गेंद को डिफेंस कर दिया क्योंकि विकेट गिरने से (D/L नियम के तहत) लक्ष्य बदल सकता था. उन्होंने कोई जोखिम नहीं लिया. लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम मैनेजमेंट से यहां गलती हो गई. उन्होंने क्रीज पर मौजूद अपने बल्लेबाजों को जो स्कोर बताया वह तो मैच टाई का स्कोर था, जबकि जीत का लक्ष्य उससे एक अधिक था. ऐसे में 45 ओवर बाद 229/6 रन बनाने वाली साउथ अफ्रीका का यह मैच टाई माना गया.

जीता मैच टाई- साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से बाहर

टाई की स्थिति में उसे 2 ही अंक मिले, जीतती तो वह श्रीलंका, केन्या, न्यूजीलैंड के साथ 16-16 अंकों पर टाई करते और तब नेट रन रेट (NRR) के आधार पर साउथ अफ्रीका को सुपर 6 में एंट्री मिलती. तब क्रिकेट में आज की तरह सुपर ओवर का नियम तो था नहीं जैसे वर्ल्ड कप 2019 में न्यूजीलैंड बनाम इंग्लैंड का फाइनल मैच टाई हुआ तो उसका फैसला सुपर ओवर से हो गया था. तब तक नियम यही थी का टाई होने की स्थिति में दोनों टीमों को अंक बराबर-बराबर बांट दिए गए.

स्टेटेस्टिशियन और गणित के प्रोफेसर ने मिलकर ईजाद किया DL फॉर्म्यूला

पहले क्रिकेट में DL नियम नहीं था लेकिन तब ऐसे कई मैच होते थे, जो बारिश की भेंट चढ़ जाते थे. दो से ज्यादा टीमों वाली सीरीज में मैच धुलने के चलते फाइनल में नहीं पहुंच पाने वाली टीमों का काफी नुकसान होता है. ऐसे में फ्रैंक डकवर्थ (Frank Duckworth) और टॉनी लुईस (Tony Lewis) ने क्रिकेट के इन मैचों के फैसले लिए एक खास केलकुलेटर बनाया. बता दें फ्रैंक रॉयल स्टेटेस्टिकल सोसायटी मासिक न्यूज मैग्जीन RSS न्यूज में बतौर कंसल्टेंट स्टेटेस्टिशियन और संपादक थे. टॉनी ब्रिस्टल की यूनिवर्सिटी ऑफ द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड कम्प्यूटर स्टडीज और मैथमेटिक्स फैकल्टी में गणित के लेक्चरर थे. इसके अलावा वह वेस्टर्न ब्रांच में ऑपरेशनल रिसर्च सोसायटी के अध्यक्ष भी थे.

ओवर में बनाए गए रन और बचे हुए विकेट के आधार पर संशोधित स्कोर

इन दोनों ने मिलकर 1997 में क्रिकेट के बारिश से प्रभावित होने वाले मैचों के रिजल्ट के लिए एक खास मेथड (तरीका) ईजाद किया. उन्होंने बाद में इसे जरूरत के लिहाज से और आसान बनाया. दरअसल यह नियम उन मैचों पर कारगर होता है, जो मैच शुरू होने के बाद कुछ देर चल जाएं और फिर उस मैच से दो तरह के डेटा उपलब्ध हो सकें कि पहले बैटिंग करने वाली टीम ने कितने ओवर में कितने रन बनाए हैं, जबकि दूसरा डेटा होता है उसके पास कितने विकेट बाकी हैं. इसे वह अपने बनाए गए खास पर्सेंटेज नियम से गुणा-भाग कर नया टारगेट सेट करते हैं और मैच दोबारा शुरू होने की स्थिति में बाद में बैटिंग करने वाली टीम को वह संशोधित टारगेट दिया जाता है.

1998 से इंटरनेशनल क्रिकेट में लागू हुआ नियम

ICC ने साल 1997 में इस नियम का सफल ट्रायल किया था और इसके बाद 1998 में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB), जिम्बाब्वे क्रिकेट यूनियन (ZCU) और न्यूजीलैंड ने अपना लिया. डकवर्थ और लुईस ने इस मेथड को ईजाद करने के लिए मैच में आने वाली कई अलग-अलग स्थितियों का अंदाजा लगाकर उसके लिहाज से एक टेबल तैयार किया, जो हर मैच की स्थिति के लिहाज से बचे हुए ओवर और बचे हुए विकेट के अनुपात से गुणा-भाग होकर नया संशोधित लक्ष्य निकालता है. इसी फॉर्म्यूले के लिहाज से कई मैचों में टारगेट वास्तविक स्कोर से बढ़े हुए दिखते हैं क्योंकि उस स्थिति में बैटिंग वाली टीमों के पास विकेट ज्यादा बचे होंगे और अगर विकेट कम बचे हैं तो फिर संशोधित स्कोर तय लक्ष्य से छोटा भी हो सकता है.

सिर्फ सीमित ओवरों की क्रिकेट के लिए है यह नियम

जब यह नियम लागू हुआ तब आईसीसी के तहत दो ही फॉर्मेट में क्रिकेट खेला जाता था. वह था टेस्ट और वनडे. यह नियम तब सिर्फ वनडे फॉर्मेट के लिए ही था. लेकिन वक्त के साथ-साथ जब टी20 फॉर्मेट भी आया तो इस नियम का उपयोग यहां भी होने लगा. कुल मिलाकर बारिश से प्रभावित मैचों के परिणाम के लिए यह नियम सीमित ओवरों की क्रिकेट के लिए परफैक्ट माना जाता है.

2014 में ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर ने किया अपग्रेड

सके बाद साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर स्टीवन स्टर्न (Steven Stern) ने इस मैथड में कुछ सुधार किए और इसे और बेहतर बनाया. मॉर्डन डे क्रिकेट के लिहाज से उनके सुझाव खेल के जानकारों और सांख्यविदों को अधिक आदर्श लगे और फिर आईसीसी ने इसे मान्यता दे दी. इसके बाद से यह नियम अब DLS यानी डकवर्थ-लुईस-स्टर्न मैथड के नाम से प्रचलित है. मौजूदा समय में ICC बारिश से बाधित मैचों में इस DLS नियम का ही इस्तेमाल करता है.