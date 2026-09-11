आखिर 'फर्स्ट क्लास' और 'लिस्ट-ए' क्रिकेट में क्या अंतर होता है? फैन्स सबसे बड़ा कन्फ्यूजन आज होगा दूर

First Class And List A Cricket Difference: दुनिया में बहुत से क्रिकेट फैंस ‘फर्स्ट क्लास’ और ‘लिस्ट-ए’ के बीच का अंतर समझ नहीं पाते. वे हमेशा इन नामों को लेकर असमंजस की स्थिति में रहते हैं. मगर इन प्रारूपों का विभाजन समय और ओवर के अंतर से होता है. फर्स्ट क्लास, जिसे ‘प्रथम श्रेणी’ के नाम से भी जाना जाता है, वह बहु-दिवसीय मैच होते हैं, जिसे लाल गेंद से खेला जाता है. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में दोनों टीमों को दो-दो पारियां खेलने का मौका मिलता है. इसमें दो मान्यता प्राप्त टीमों के बीच मैच आमतौर पर तीन से पांच दिनों तक मुकाबला खेला जाता है.
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बल्लेबाजों की तकनीक, धैर्य और लंबी पारी खेलने की क्षमता की परीक्षा होती है. वहीं, गेंदबाजों को भी लंबे स्पेल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हुए अपना दमखम दिखाना होता है. भारत में रणजी ट्रॉफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का प्रमुख उदाहरण है. इसके अलावा, दलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का ही हिस्सा है.
दूसरी तरफ, ‘लिस्ट-ए’ क्रिकेट सीमित ओवरों का प्रारूप है. इसमें आमतौर पर प्रत्येक टीम को 50 ओवर खेलने का मौका मिलता है और मैच एक दिन में पूरा होता है. इस फॉर्मेट में खिलाड़ियों को सीमित समय और ओवरों के भीतर बेहतर प्रदर्शन करना होता है. बल्लेबाजों को रन बनाने की गति और पारी संभालने के बीच संतुलन बनाना पड़ता है, जबकि गेंदबाजों के लिए हर ओवर महत्वपूर्ण होता है.
भारत में विजय हजारे ट्रॉफी लिस्ट-ए क्रिकेट का प्रमुख उदाहरण है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेले जाने वाले वनडे मुकाबले भी इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं. फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आमतौर पर सफेद कपड़ों और लाल गेंद का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन लिस्ट-ए क्रिकेट में रंगीन जर्सी और सफेद गेंद देखने को मिलती है. एक ओर, फर्स्ट क्लास क्रिकेट लंबी अवधि और धैर्य की परीक्षा है, जबकि लिस्ट-ए क्रिकेट सीमित ओवरों में रणनीति, संतुलन और तेज प्रदर्शन का खेल है. (इनपुट: आईएएनएस)
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