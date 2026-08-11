विराट कोहली की इस बात के मुरीद हैं पूर्व फील्डिंग कोच, बताया- फील्डिंग में कैसे बढ़ाते हैं टीम की ऊर्जा

टीम इंडिया के पूर्व फील्डिंग कोच टी. दिलीप ने बताया कि विराट ने अपनी एनर्जी से टीम के कम से कम 5 ऐसे खिलाड़ियों का जज्बा जगाया कि वे अपनी क्षमताओं को पार कर नए स्टैंडर्ड पर आ गए.

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इंग्लैंड दौरे पर फील्डिंग के दौरान विराट कोहली @IANS

अपनी फील्डिंग से टीम के बाकी खिलाड़ियों में जोश भरते हैं कोहली

उनकी ऊर्जा देख कई खिलाड़ियों ने अपनी क्षमता से बेहतर की फील्डिंग

विराट कोहली मैच में अपना सब कुछ झोंकदेने को रहते हैं तत्पर

उनके रवैये का पूरी टीम पर पड़ता है पॉजिटिव असर

अपनी फिटनेस और जबरदस्त फुर्ती के लिए दुनिया भर में मशहूर स्टार बल्लेबाज विराट कोहली के फैन भारतीय टीम के पूर्व फील्डिंग कोच टी. दिलीप भी खूब हैं. दिलीप का मानना है कि फील्डिंग के दौरान कोहली के जोश का असर टीम के बाकी खिलाड़ियों पर भी होता है. इसका असर यह होता है कि टीम में कम से कम 5 और खिलाड़ी अपनी सीमाओं से बेहतर परफॉर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं.

करीब 5 साल टीम इंडिया के रहे कोच

दिलीप का भारतीय टीम के साथ लगभग 5 साल का कार्यकाल हाल ही में इंग्लैंड दौरे के बाद समाप्त हो गया. उन्होंने अभ्यास और मैच के दौरान जोश और जज्बा बनाए रखने के लिए भी कोहली की सराहना की. दिलीप ने जियोस्टार से कहा, ‘जब विराट कोहली की बात आती है, तो उनके जोश का कोई सानी नहीं है. आपने उन्हें पावरप्ले में देखा है, एक बल्लेबाज के रूप में उनका खेल देखा है. चाहे वह कवर पर हों या शॉर्ट मिड-विकेट पर, उनकी फुर्ती और उनकी डाइव का कोई जवाब नहीं है.’

बहुत चुस्त-दुरुस्त खिलाड़ी हैं विराट

उन्होंने कहा, ‘पिछली सीरीज में भी वह शानदार डाइव लगा रहे थे और काफी चुस्त दुरुस्त थे. वह खेल में हर समय अपना सब कुछ झोंक देते हैं.’ दिलीप ने कहा, ‘अपने करियर के इस मोड़ पर भी वह डेथ ओवरों में एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ते हैं. जब फील्डिंग फैली होती है तो सर्कल से बाहर निकलने वाले वह पहले खिलाड़ी होते हैं. टीम के लिए ऐसा करना शानदार है.’

उनकी फील्डिंग का टीम पर पड़ता है असर

दिलीप ने कहा कि कोहली के इस जोश का अन्य खिलाड़ियों पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है. उन्होंने कहा, ‘विराट कोहली के लिए अभ्यास सत्र और मैच में ज्यादा फर्क नहीं होता. बात सिर्फ विराट की नहीं है, बल्कि उन पांच अन्य खिलाड़ियों की भी है, जिन्होंने विराट कोहली के साथ फील्डिंग करते हुए अपनी सीमाओं को पार किया है. यही उनका टीम पर प्रभाव है.’

T20 वर्ल्ड कप को बताया खास

दिलीप के भारत के फील्डिंग कोच के रूप में कार्यकाल में 2024 T20 वर्ल्ड कप में टीम की जीत शामिल थी, जिसे उन्होंने अपने कार्यकाल का सबसे अच्छा क्षण बताया. उन्होंने कहा, ‘अगर मैं अपने सबसे बेहतरीन पल को याद करूं, तो मुझे बारबाडोस 2024 याद आता है, न सिर्फ ट्रॉफी, बल्कि उसके बाद ड्रेसिंग रूम का माहौल. मैं उस पल को हमेशा अपने मन में संजोकर रखूंगा.’

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)