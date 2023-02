WATCH: आज ही के दिन अनिल कुंबले ने पाकिस्तान की बजाई थी बैंड, देखें 1 पारी में सभी 10 विकेट लेने का Video

भारतीय टेस्ट क्रिकेट इतिहास में आज का दिन स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया था क्योंकि आज ही के दिन भारत के दिग्गज स्पिनर अनिल कुंबले (Anil Kumble) ने टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेकर इतिहास रचा था. कु्ंबले ने यह कारनामा किसी और टीम के खिलाफ नहीं बल्कि चिरप्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ किया था.

क्रिकेट के इतिहास में इससे पहले सिर्फ एक बार ऐसा हुआ था. इंग्लैंड के स्पिनर जिम लेकर ने ऐसा किया था. इसी वजह से यह किसी सपने से कम नहीं था और यह किसी भी गेंदबाज का ख्वाब था. पर अनिल कुंबले ने यह ख्वाब न सिर्फ देखा बल्कि पूरा किया. साल था 1999 का और तारीख थी सात फरवरी. दिल्ली से सर्दी अभी पूरी तरह गई नहीं थी. लेकिन मैदान पर थी पूरी गर्मी. भारत के सामने पाकिस्तान जो था.

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम (तब फिरोजशाह कोटला मैदान) में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच का चौथा दिन था. रविवार का दिन था तो काफी संख्या में लोग अपनी टीम का हौसला बढ़ाने पहुंचे थे. एक हफ्ता ही बीता होगा जब चेन्नई में सचिन तेंदुलकर की लाजवाब पारी के बावजूद भारत को 12 रन से हार का सामना करना पड़ा था. भारत को यहां चाहिए थी जीत.

पाकिस्तान के सामने 420 रन का टारगेट था और टीम ने 24 ओवरों में ही बोर्ड पर 100 का स्कोर लगाकर शुरुआत अच्छी की थी. इसके बाद भारतीय फैंस के जेहन में सवाल आने शुरू हो गए. क्या पाकिस्तान इस लक्ष्य को हासिल कर लेगा. हालांकि इतना बड़ा स्कोर कभी हासिल नहीं हुआ था. पर फैंस भी संशय में आ गए थे.

पर कुंबले के दिमाम में दूसरा आइडिया था. और एक बार जब उन्होंने पाकिस्तानी खेमे का पहला विकेट लिया उन्होंने मुड़कर नहीं देखा. एक के बाद एक लगातार विकेट गिरे. और सभी के सभी कुंबले के खाते में.