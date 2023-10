भारत के पूर्व कप्तान और महान स्पिनर बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है. वह 77 वर्ष के थे. बेदी फिरकी के जादूगर थे. गेंद को उंगलियों के इशारे पर घुमाने की कला वह बखूबी जानते थे लेकिन बातें वह सीधी और सपाट कहा करते थे. उन्हें जो सही लगता वह कहते. पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश उन्होंने कभी नहीं की.

ऐसे ही एक मौके पर उन्होंने महान स्पिनर मुरलीधरन की गेंदबाजी पर भी निशाना साधा था. मुरलीधरन ने जब 800 टेस्ट विकेट लेने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा तो सभी ने उनकी तारीफ की. इनमें बेदी भी शामिल थे. लेकिन साथ ही उन्होंने मुरली के ऐक्शन को लेकर अपनी नाराजगी भी खुलकर जाहिर की थी.

उन्होंने एक अंग्रेजी दैनिक से कहा था, ‘मुरली एक शानदार व्यक्तित्व हैं. वह क्रिकेट की समझ रखने वाले खिलाड़ी हैं और एक क्राफ्टी गेंदबाज ीहैं लेकिन वह अपने पीछे चकिंग का एक इतिहास छोड़कर जा रहे हैं. अब वक्त आ गया है कि आईसीसी जागे और ऐसा रास्ता तलाशे जिससे टेस्ट क्रिकेट जो गैरकानूनी ऐक्शन वाले फिंगर स्पिनर्स के जाल में फंस गया है, से बाहर निकले.’

The BCCI mourns the sad demise of former India Test Captain and legendary spinner, Bishan Singh Bedi.

Our thoughts and prayers are with his family and fans in these tough times.

May his soul rest in peace 🙏 pic.twitter.com/oYdJU0cBCV

— BCCI (@BCCI) October 23, 2023