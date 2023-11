जब मैं कुछ कहता हूं तो खुलकर कहता हूं: गलत बयान छापने के लिए मीडिया पर भड़के गौतम गंभीर

पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) अक्सर अपने बेबाक बयानों के लिए क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बने रहते हैं लेकिन कभी कभार उनके तीखे स्टेटमेंट उन्हें आलोचना का शिकार भी बनाते हैं. पूर्व सलामी बल्लेबाज के साथ कुछ ऐसा ही हुआ जब उन्होंने भारतीय स्टार क्रिकेटर विराट कोहली (Virat Kohli) के रिकॉर्ड 49वें शतक को लेकर एक बयान दिया.

स्पोर्ट्सकीड़ा से एक्सक्लूसिप बातचीत में गंभीर का कहना था कि कोहली 2023 विश्व कप मैच में ईडन गार्डन्स में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय पारी के आखिरी ओवरों में अपने शतक की वजह से थोड़ा धीमे हो गए थे.

गंभीर ने कहा कि कोहली और श्रेयस अय्यर दोनों ने बीच के ओवरों में स्थिति को बहुत अच्छी तरह से खेला जब गेंद नरम हो गई थी और स्पिनरों को सतह पर पकड़ मिल गई थी. हालांकि, पूर्व क्रिकेटर ने माना कि कोहली अपनी पारी के आखिर तक और ज्यादा मेहनत कर सकते थे.

उन्होंने कहा था, “कोहली के लिए गहरी बल्लेबाजी करना महत्वपूर्ण था और मुझे लगता है कि यह सिर्फ आखिरी 5-6 ओवर थे जहां वह थोड़ा धीमा हो गए, शायद इसलिए क्योंकि वह शतक के करीब थे. लेकिन मेरा मानना है कि बोर्ड पर पहले से ही पर्याप्त रन थे. यह हो सकता है अगर वे अच्छी पिच पर बल्लेबाजी कर रहे होते तो भारत को नुकसान होता.”

पूर्व क्रिकेटर ने आगे कहा, “जिस तरह से वह मौके लेते रहे और विराट कोहली पर से दबाव हटाया, उसके लिए आपको श्रेयस अय्यर को श्रेय देना होगा. दोनों ने बीच में वास्तव में अच्छी बल्लेबाजी की क्योंकि बल्लेबाजी करने का सबसे अच्छा समय नई गेंद के साथ था. उन्होंने केशव महाराज को बड़ी सावधानी से टैकल किया और अपना योगदान दिया. उन्होंने सिर्फ एक विकेट लिया जबकि जडेजा ने पांच विकेट चटकाए जो शानदार था.”

हालांकि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म्स में गंभीर के बयान को गलत तरीके से पेश किया, जिससे ये लग रहा था कि उन्होंने कोहली की शतकीय पारी की तुलना अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल के धमाकेदार दोहरे शतक से की. मैक्सवेल ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हुए मुकाबले में 128 गेंदो पर 201 रन की मैचविनिंग पारी खेली. 157 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 21 चौके और 10 छक्के लगाए थे.

एक मशहूर न्यूज वेबसाइट ने जब गंभीर के बयान को “अफगानिस्तान के खिलाफ ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) के दोहरे शतक के बाद पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज ने विराट कोहली पर कटाक्ष किया” इस हेडलाइन के साथ पब्लिश किया तो पूर्व क्रिकेटर शांत नहीं रहा.

What bullsh*t! When I say something I say it openly. To all the so called verified handles – cite source or apologise! pic.twitter.com/zDS9MaOv1N

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) November 8, 2023