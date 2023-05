Hindi Cricket Hindi

GT vs MI- जब एक ओवर में 3 छक्के जड़े तो हो गया था अहसास, आज मेरा दिन: शुभमन गिल

शुभमन गिल ने मुंबई की पिछली जीत के हीरो आकाश मधवाल के एक ही ओवर में 3 छक्के जड़ दिए. गिल ने कहा कि जब छक्के जड़े तो अहसास हो गया कि आज मेरा दिन है.

IPL 2023: GT vs MI Qualifier 2, Shubman Gill Player of The Match : आईपीएल के दूसरे क्वॉलीफायर में शुभमन गिल (Shubman Gill) की धमाकेदार शतक की बदौलत गुजरात टाइटन्स (GT) ने मुंबई इंडियन्स (MI) को 62 रनों से मात देकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है. गिल ने 60 बॉल की पारी में 129 रन ठोके, जिसमें 7 चौके और 10 छक्के शामिल थे. गिल को इस बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. अपना अवॉर्ड लेने आए गिल ने कहा कि जब उन्होंने एक ही ओवर में 3 छक्के जड़े थे तो उन्हें अहसास हुआ कि आज उनका दिन है और आज यहां उनके पास रनों की बरसात करने का मौका है.

इस सीजन तीसरा शतक ठोकने वाले गिल ने कहा, ‘मैं बॉल से बॉल और ओवर से ओवर खेलने में भरोसा करता हूं. जिस ओवर में मैंने 3 छक्के जड़े उससे मुझे इस पारी को बड़े स्कोर में बदलने की लय मिल गई. तब मुझे भरोसा हुआ कि आज मेरा दिन है. वैसे बैटिंग के लिए यह शानदार पिच भी थी.’

अपनी ताबड़तोड़ बैटिंग के बार में इस युवा बल्लेबाज ने कहा, ‘बतौर बल्लेबाज आप खोजी बने रहते हैं लेकिन मेरे लिए भरोसा काफी अहम है और मैं यहां एक अच्छे इंटरनेशनल सीजन के बाद भी आ रहा हूं. पिछली बार भी मेरा सीजन शानदार रहा था.’

23 वर्षीय इस स्टार बल्लेबाज ने कहा, ‘जब मैं अच्छी शुरुआत करता हूं तो मैं बेहतर महसूस करता हूं और मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूं. अपने पिछले वेस्टइंडीज दौरे के बाद से मुझे लगता है कि मैंने गियर बदला है. पिछले आईपीएल से पहले मैं चोटिल हो गया था लेकिन मैं अपने खेल पर काम कर रहा था. मैंने टी20 वर्ल्ड कप के बाद न्यूजीलैंड सीरीज से पहले अपने खेल के कुछ तकनीकी क्षेत्रों में बदलाव किए.’

उन्होंने फैन्स की उम्मीदों के सवाल का जवाब देते हुए कहा, ‘उम्मीदें जो होती हैं वह सीमारेखा के बाहर तक आपका पीछा करती हैं लेकिन जब एक बार आप मैदान में आ जाते हो तो फिर आप यही सोचते हो कि कैसे आप टीम के लिए योगदान दे सकते हैं. मैं मानता हूं कि यह आईपीएल में मेरी अब तक की सर्वश्रेष्ठ पारी है.’

