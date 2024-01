एक जून से शुरू होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला नौ जून न्यूयॉर्क में खेला जाएगा. आईसीसी ने शुक्रवार को टूर्नामेंट के फुल शेड्यूल का ऐलान किया. जिसमें भारत को ग्रुप ए में पाकिस्तान, आयरलैंड, कनाडा और सह मेजबान अमेरिका के साथ रखा गया है.

शेड्यूल का ऐलान होते ही टूर्नामेंट के ऑफिशियर ब्रॉडकास्टर स्टार स्पोर्ट्स ने भारत-पाकिस्तान मैच के लिए स्पेशल पोस्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया. इस पोस्टर में तस्वीर में पाकिस्तान के नए टी20 कप्तान शाहीन आफरीदी (Shaheen Afridi) के साथ भारत के कप्तान की जगह पर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की तस्वीर थी.

जाहिर तौर पर इस पोस्टर ने सोशल मीडिया पर भ्रम की स्थिति पैदा की. कुछ फैंस इसे रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के आगामी टी20 विश्व कप से बाहर होने का अनौपचारिक घोषणा के तौर पर देखने लगे. वनडे विश्व कप के बाद रोहित ने सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली (Virat Kohli) के साथ दक्षिण अफ्रीका दौरे पर खेली गई टी20 सीरीज से ब्रेक लिया था.

आगामी टी20 विश्व कप से पहले रोहित के 20 ओवर फॉर्मेट की सीरीज से ब्रेक लेने का इशारा बीसीसीआई के इस सीनियर ओपनर के बाद भविष्य की योजना बनाने की तरफ है. हालांकि क्रिकेट फैंस स्टार स्पोर्ट्स की इस हरकत से काफी नाराज दिखे.

It’s the game we’ve all been waiting for! #TeamIndia takes on #Pakistan in the #T20WorldCup2024 in New York!

It can’t get any better than this!

Will 🇮🇳 claim their th T20 WC victory over their arch rivals?#Cricket pic.twitter.com/a8BDiIZFJ4

— Star Sports (@StarSportsIndia) January 5, 2024